世盃外｜日本作客4：0大勝印尼　榜首優勢增至7分 (21:55)

賽前4戰得10分在C組獨佔鰲頭的日本隊，今晚征戰印尼隊全場控制戰局，並於35分鐘由中場鎌田大地左路傳中予前鋒小川航基，但他埋門前被敵軍後衛艾迪斯情急搶先一步解圍誤擺烏龍先開紀錄。5分鐘後，翼鋒三笘薰再於左路腳指尾拉西妙傳予中路入楔的南野拓實左腳快射再下一城，半場兩球領先。

換邊後僅4分鐘，「藍武士」中場守田英正藉印尼隊門將解圍失誤隨即射入空門拉開比數。加上後備上陣的翼衛菅原由勢於69分鐘「埋齋」，以4：0大勝印尼而回，賽後5戰得13分，拉開7分榜首優勢。

另外，同組的國足昨晚憑前鋒張玉寧末段的入球，作客以1：0絕殺巴林隊，兩連勝後與第2及3位的澳洲與沙特阿拉伯隊同得6分，重燃出線決賽周希望。過去兩仗皆有入球的功臣張玉寧表示：「巴林是強硬的對手，整場我們都面對高壓，但仍保持陣型，入球是我們奮力拼搏換來的獎賞。」他又透露自己完場前被對手踢傷右足踝，「但贏球了，3分比什麼都值」。

此前備受下台壓力的克羅地亞籍國足主帥伊雲高域則表示：「這是偉大的勝利，陣中加入了不少新血，球員們亦以表現回報了我對他們的信心。」而談到下輪返主場再戰日本的展望，他強調即使對手多麼強大，仍會全力以赴，「目標是贏得比賽」。

新華社賽後亦發表評論文章，讚賞國足並沒因連場失利而「擺爛」，堅定執行主教練戰術安排並踢出信心，加上中國足協給予耐心和支持，詮釋了信任的意義。不過文章亦同時提出，「更重要的是，我們必須保持清醒，問題不會因為國足贏球就跟著消失。『假賭黑』現象、俱樂部欠薪、青訓體系缺乏混亂……這些中國足球長期存在的痼疾仍尚待解決」。

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