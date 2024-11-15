世盃外｜阿根廷反負巴拉圭近4戰1勝　雲尼斯奧斯射失12碼累巴西失分 (20:30)

阿根廷是役全場控球率高達77%，兼有射手拿達路馬天尼斯上半場11分鐘先開紀錄，未料大好形勢的阿根廷8分鐘後先被主隊巴拉圭的東尼沙拿比亞倒掛追平，換邊後僅兩分鐘再被主隊守將奧馬阿達雷迪接應罰球遠柱頂入奠勝一球。

阿根廷賽後11戰得22分仍居外圍賽榜首；惟該隊最近4戰只錄得1勝1和2負陷入小低潮。阿根廷主帥史卡朗尼賽後就表示，球隊近期成績未如理想，但他仍會是球員的最強後盾，「我不是來這裏批評球員，而是來支持他們的」。值得一提的是，今年8月方走馬上任的巴拉圭新帥艾法路，至今帶領巴軍在世盃外圍賽5戰3勝2和未嘗一敗，且巴西及阿根廷皆成為其手下敗將。

另一方面，阿根廷的宿敵「森巴兵團」巴西，雖有拉芬夏比洛尼43分鐘射入罰球建功，惟主場出擊的委內瑞拉換邊後不足1分鐘迅即由施高華扳平。戰至59分鐘森巴兵團由雲尼斯奧斯搏得12碼，但這名皇家馬德里翼鋒親自操刀卻被對方門將救出，其補中又告射斜，最終巴西錯失再下一城良機後，與委軍各一言和。巴西賽後11戰得17分，與榜首相距5分，賽後主教練杜利華則認為球隊失分「不單欠運，門前最後一腳也欠銳利」。

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