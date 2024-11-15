東亞盃外圍賽｜港足下月主場爭入決賽周　分組賽鬥中華台北蒙古　啟德副場演澳門對關島 (16:55)

除了直入決賽周的日本、韓國及中國國家隊，其餘7個東亞足協屬會均需出戰這次外圍賽，爭奪1個出線席位，然而足總證實北馬里亞納群島已去信東亞足協棄戰，隊數減至6隊。已連續兩屆亮相決賽周的港足，獲列外圍賽第一檔次下，與中華台北和蒙古隊同處B組；首戰12月8日下午8時在香港大球場迎戰蒙古，次戰則在14日傍晚6時移師旺角大球場鬥中華台北隊。

朝鮮、關島及澳門同列A組，其中朝鮮與關島12月8日下午2時將在旺角大球場合演揭幕戰；11日下午2時澳門對關島則安排在啟德青年運動場上演，是唯一一場在啟德體育園舉行的賽事。兩組首名17日晚上8時將在香港大球場決出決賽周席位。

今屆東亞盃外圍賽原定在高雄舉行，惟中華台北足協傳因缺乏場地放棄主辦權下，香港足總終在今年8月宣布獲東亞足協確認承辦。近兩個月先後有香港及台灣傳媒披露分組抽籤結果及賽程，惟香港足總均澄清並不屬實，至開賽前3周的今天終對外公布。

此外，足總今公布2024／25年球季香港足球代表隊贊助商。其中ticketflap將成為官方網上購票平台，並負責發售這次東亞盃外圍賽購票門票。足總總幹事張炎有透露，12月14日旺角場舉行的賽事將採用「雙料娛樂」形式，觀眾可憑一票看兩戰，部分非港足賽事或免費開放入場。

東亞盃外圍賽賽程

A組

12月8日 下午2時 朝鮮vs.關島 旺角大球場

12月11日 下午2時 澳門vs.關島 啟德青年運動場

12月14日 下午2時 朝鮮vs.澳門 旺角大球場

B組

12月8日 晚上8時 中國香港vs.蒙古 香港大球場

12月11日 晚上8時 中華台北vs.蒙古 旺角大球場

12月14日 晚上6時 中國香港vs.中華台北 旺角大球場

決賽

12月17日 晚上8時 A組首名vs.B組首名 香港大球場