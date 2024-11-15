世盃外｜國足作客1：0絕殺巴林　升上C組第4重燃出線希望 (00:05)

在首席射手武磊日前因傷退隊後，國足主帥伊雲高域是役續遣上輪有「士哥」的拜合拉木阿卜杜外力，伙拍張玉寧在前線掛帥。雙方半場互交白卷，換邊後戰至末段出現戲劇性戰况，巴林隊於87分鐘有後衛阿卜杜拉哈林接應長傳近門射入，但經視像裁判（VAR）覆核後判越位「食詐糊」。而國足戰至91分鐘，由張玉寧接應中場汪海健的左路傳中近門撞射入網，以1：0絕殺完場前有後衛賓拿迪領紅的巴林，賽後國足5戰得6分升上第4，與第2及3位的澳洲及沙特阿拉伯隊同分，重燃出線決賽周希望。

同組的沙特阿拉伯隊早前解僱意籍名帥文仙尼後，委任法籍的連拿迪回師再度任教，這名上屆世界盃曾領這支西亞勁旅的56歲教頭，昨帶隊作客僅以0：0悶和澳洲隊，賽後雙方同樣5戰得6分，但「袋鼠軍」以較佳得失球力壓對方暫居次席。至於賽前在C組以4戰得10分一支獨秀的日本隊，今晚8時將征戰印尼隊。

另外，韓國隊在B組作客3：1挫科威特隊，賽後5戰得13分續穩居榜首。而伊朗隊則在A組於老撾的中立場半場領先3球下，換邊後有後衛卡里沙達領紅牌踢少一人兼隨後連失兩球，但仍以3：2險勝朝鮮隊。

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