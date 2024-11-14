友賽｜安永佳艾華頓連續兩仗建功　港足3：1挫菲律賓主場二連捷 (21:59)

港足這次徵召24名球員，今仗23人名單中剔除補選門將陳嘉豪；正選續由隊長葉鴻輝把關，周緣德、鐘樂安、費蘭度和陳晉一組成防線，余在言和顏卓彬擔正中場，前線由安永佳、艾華頓、史提芬彭利拿及祖連奴攻堅。菲律賓隊正選11人全數在海外聯賽落班，包括效力德甲球會波琴的鋒將賀治文。

港足開賽兩分鐘就有入球機會，安永佳左路傳中，祖連奴禁區內撞射僅僅斜出。緊接1分鐘後余在言短角球組織傳中，皮球「省」中對手後幾乎造成入球，惟門將文杜沙及時門前回身接實。主張控球在腳的港足其後受壓，客軍賀治文14分鐘禁區頂左腳拉弓稍高出；他在32分鐘左路傳中，前鋒基斯甸臣殺入禁區飛身剷射卻偏離目標。港足頂住對手一輪攻勢後，終在44分鐘靠安永佳與祖連奴的配合，由前者禁區內力壓守衛射入，半場領先1：0。

然而港足換邊後3分鐘被菲律賓隊一次突擊偷襲得手，後衛J達比拿斯長傳予突破越位的基斯甸臣，後者無人看管下燙射得手扳平。港足57分鐘亦有祖連奴獲得單刀機會，但射門太正被文杜沙用腳擋出。港足61分鐘分別換上中場黃威和翼鋒孫銘謙，入替余在言和史提芬彭利拿。孫銘謙82分鐘交出妙傳，造就艾華頓扭過門將射入空門再次領先。艾華頓補時5分鐘轉交出助攻，罰球助安永佳頭槌破網，個人梅開二度兼鎖定3：1勝局。港足收穫主場兩連勝，下周二續主場出擊，晚上8時移師旺角大球場鬥毛里求斯隊。

港足現時與新加坡隊就來年亞洲盃外圍賽第2檔次最後一席爭持激烈，在排名162位的新加坡隊同日友賽3：2反勝緬甸隊後，港足此戰贏波有利保住排名領先優勢。主帥韋斯活賽後表示，提升港足世界排名是其任務之一，強調對此任務胸有成竹，「我對球隊每仗的部署充滿信心，我們2仗入了6球，球員創造很多入球機會，證明我們的足球朝着正確方向。我從不在意成績，即使我們奉獻所有，也不能控制結果」。

射手安永佳此仗首為大港腳梅開二度，累積8個國際賽入球。他賽後提到一直有球迷質疑表現時，稱作為港足9號必須承受壓力，但從不懷疑自己，「我想證明其他人是錯誤的，前提下將會努力提升表現，如果他們會繼續批評，我會以表現回應大家」。

此外，警方周二落案起訴一名19歲男子，指他今年6月在港足大球場迎戰伊朗的世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事中侮辱國歌。今仗入場儀式前續有近20名穿著背心的便衣警員在打氣區附近駐守，當中有警員持攝錄機和隨身鏡頭錄影球迷區，另有軍裝警員在看台樓梯巡邏。