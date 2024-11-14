賀歲盃｜卡卡杜奧巴科蘭等17海外名宿年初四訪港賀歲　港足前隊長黃洋復出迎戰 (18:07)

「FWD 富衛保險賀歲盃2025」主辦方國際文娛管理今公布世界明星隊17名海外名宿，包括4名巴西隊2002年世界盃冠軍人馬卡卡、卡富、李華度和盧斯奧；李華度將與英格蘭前門將占士，成唯二連續兩年來港賀歲的名宿。至於今年1月曾在大球場出戰世界足球傳奇盃的曼聯名宿傑斯，將與老拍檔史高斯和尼曼查維迪來港。同曾效力「紅魔」的名宿科蘭，繼2018年效力港超球會傑志半季後，屆時相隔7年再於香港展示腳法。

此外，車路士傳奇射手杜奧巴聯同門將施治將繼2011年英超亞洲挑戰盃後再到訪，與「藍戰士」舊隊友加利卡希爾聚舊；曾效力利物浦的路爾斯加西亞，則繼下月底出戰「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」名宿賽後再訪港，與兩名「紅軍」舊將、阿根廷前國腳馬斯真蘭奴與法籍射手施斯攜手作戰。另外兩名訪港的前英超兵分別為曾效力阿仙奴的快馬禾確特與曼城前隊長大衛施華。

至於主場出擊的香港明星隊，焦點球員包括今夏掛靴後返回上海生活的黃洋，這名港足前隊長將與同在上季結束後掛靴的兩名傑志前隊友盧均宜和林嘉緯首參戰。而陳偉豪、陳肇麒、高尼路、唐建文、陳志康等港足名宿，則連續兩年出戰。

國際文娛管理主席金偉明表示，今屆賽事主題為「於大球場重聚」，稱這次或是隨着啟德體育園明年啟用，大球場最後一次舉辦的賀歲盃，希望重現昔日4萬人坐滿大球場的畫面。他提到今年舉辦龍年賀歲盃後收到不少球迷意見，因此明年世界明星隊班底以英超名宿為主，並透露不少球星均曾表達來港意願，終按大會主題挑選訪港人腳，「上星期跟恩尼斯達通電話，對方都問我為何不叫他，還有派路等等，不是不想他們來，不過今次主題是重聚」。同場出席的中國香港足總主席霍啟山透露，有英超球隊有意明年暑假來港。

將連續兩屆參加賀歲盃的陳肇麒稱，「希望明年第2屆之後搞到第20屆同樣形式的賀歲盃。賀歲盃對香港人來說是幾特別的日子，希望可一齊來球場當互相拜年，除了想睇感興趣的球星，都可睇我們本地的球星」。本身是曼聯球迷的「陳七」稱，期待與傑斯及史高斯等「紅魔」名宿交手。

港足前隊長陳偉豪笑言首要跟卡卡交換球衣，「佢件波衫我要梗」；不過另一名宿岑國培即笑稱也想要這巴西球星波衫，偉豪補充「對方上、下半場各有一件，應該唔難」；2009年東亞運金牌成員蘇偉泉則稱，期待被杜奧巴「撞低」。

賽事門票明早11時在FWD MAX 生活體驗平台優先開售，下月6日早上11時起於FWD MAX和購票通（cityline）同公開售票。票價由380至1280元不等，另設2888元附世界明星隊球星見面會門券套票。

FWD富衛保險賀歲盃2025詳情

比賽日期：2025年2月1日（年初四）晚上8時

地點：香港大球場

票價：$2888*、1280、980、780、480、380

*包括世界明星隊見面會入場券

售票平台：FWD MAX生活體驗平台、購票通Cityline

公開售票：12月6日早上11時起

FWD MAX於11月15日早上11時至12月5日晚上11時59分優先訂票

世界明星隊名單

卡卡、李華度、卡富、盧斯奧、傑斯、史高斯、尼曼查維迪、科蘭、杜奧巴、施治、加利卡希爾、禾確特、大衛施華、馬斯真蘭奴、施斯、路爾斯加西亞、占士

香港明星隊名單

陳肇麒、陳偉豪、黃洋、高尼路、李健和、林嘉緯、盧均宜、山度士、范俊業、陳志康、佐迪、安基斯、唐建文、鞠盈智、李康廉、張寶春、岑國培、蘇偉泉