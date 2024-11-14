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NBA︱普波域治證實輕微中風　正進行復健有望全面康復　雲班耶馬轟50分領馬刺連勝 (16:50)

聖安東尼奧馬刺今晨（14日）公布，早前突然缺席多場賽事領軍的主帥普波域治，因在11月2日輕微中風入院，目前已進行復健療程，有望全面康復，但歸期未定。至於馬刺新星雲班耶馬今早在NBA常規賽獨取個人單場新高50分，領銜主場以139：130擊退華盛頓巫師。

年屆75歲的籃壇傳奇名帥普波域治，已連續缺席7場馬刺的NBA常規賽，並由助教米曹莊遜暫代領軍，令外界憂慮其健康狀况。而會方今晨終公布對方因本月2日在主場館內輕微中風送院，但經治療及檢查後已無大礙，目前已在進行復健療程，有望全面康復，但復出日期未定。

至於馬刺今續在莊遜領軍下，有法籍超新星雲班耶馬發威獨取個人職業生涯單場新高的50分，包括攻入同為個人單場新高的8記三分球，帶領球隊在主場以139：130擊敗巫師，兩連勝後以6勝6負暫列西岸第10位。而雲班耶馬以年僅20歲314日達成單場半百成就，更成為聯盟歷來第4年輕達此成就紀錄。

此外，克里夫蘭騎士今於常規賽有主將米曹及謝利阿倫同獻「雙雙」，協助球隊作客以114：106力克費城76人續高踞東岸榜首之餘，開季十三連勝更繼續刷新隊史最佳成績，並成為聯盟第4佳紀錄。而密爾沃基公鹿同日有球星「字母哥」安迪度高安普攻下59分及交出14個籃板，領銜戰至加時以127：120挫底特律活塞。

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