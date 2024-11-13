友賽︱港足明晚友賽菲律賓爭連勝　韋斯活稱對手排名較高非重要　明午3時續掛八號波將改期 (21:43)

中國香港vs.菲律賓 香港大球場 周四晚上20：00開賽 票價：$150/40（港台電視32台直播）

熱帶風暴「桃芝」襲港，天文台今晚11時14分改發8號烈風或暴風信號，港足傍晚在香港大球場賽前操練則未有大雨下舉行。韋斯活上月首兩仗領軍1勝1負，作客0：1負列支敦士登及主場3：0勝柬埔寨隊，明晚及下周一分別對菲律賓及毛里求斯隊。足總表示若在明午3時即開賽前5小時仍懸掛八號風球，比賽將順延一天至周五晚8時舉行；若天文台預早公布會在比賽前「落波」，足總將視乎情况考慮是否如期舉行。

韋斯活今晚在賽前記招提及，世界排名145名的菲律賓在上月泰王盃季軍戰3：0大勝排105名的塔吉克隊，除了反映對方加入眾多歸化兵後已今非昔比，亦引證世界排名較高並非重要，「菲律賓自兩年前有眾多歸化兵，已是完全不同的球隊，早前擊敗排105位的塔吉克，證明排名並不代表一切」。這名英籍教頭續道，最重要是踢出自身風格，「我們會做好防守，繼續控球為主的踢法。我們過去兩仗傳球次數都比之前港隊多很多，看到費蘭度及艾華頓現在都很享受足球」。

對於過去兩仗中場人選起用不同組合，韋斯活稱要因應不同對手用兵，「若隊中沒有球員不滿，那表示球隊不夠強。正如日前英超車路士對阿仙奴，安素費南迪斯和梅迪歷這些身價數以千萬鎊的球員都是後備。教練是有能力管理球隊，在正確時間用對的球員」。至於門將伍瑋謙因傷退隊，補選了理文門將陳嘉豪。同場出席記者會的中堅鐘樂安表示，今仗對球隊是很好考驗，認為現在港足與其效力球會傑志風格相似，防線均為曾效「藍鳥」或現在的隊友，故溝通不成問題。

菲律賓為下月東南亞錦標賽作最後備戰，今年8戰僅1勝，西班牙籍主帥卡比拉斯於9月起接掌。球隊重用歸化兵，今次23人大軍僅4人效力本土聯賽，其餘主要在泰國、印尼和新加坡等東南亞聯賽落班，另有6名球員征戰德國、挪威及瑞士等歐洲聯賽，其中效力波琴的29歲前鋒賀治文，今季在德甲出場3次共140分鐘。