世盃外︱國足昨抵巴林備戰　王大雷：把每仗當決賽來拼　沙特回巢主帥二次「地標」訪澳洲 (17:48)

國足現雖在世盃外以4戰得3分包尾，但只少次席澳洲兩分，若把握這次造訪巴林隊，以及下周二主場碰以10分遙領的日本隊搶分，排名便可上揚。國足這次出征先在沙特集訓，其間完成4次訓練，昨抵達巴林，故應已適應中東天氣，有利臨場發揮。

國足門將王大雷賽前為鋒將武磊昨因傷退隊感遺憾，「球員的傷病避免不了，教練有自己的想法和準備，我們就想做好我們自己，把每一場比賽當決賽來拼」，隊友翼鋒韋世豪亦說：「無論主場客場，都希望在對陣巴林隊時拿到分，這樣才能有機會出線。」國足在國際足協世界排名名列92，雖比巴林的76位要低，但歷來交手8次3勝5和佔上風，惟也需留意的是，國足上次勝出已是1994年亞運，而且近4次對賽均和波。

同組澳洲在頭場主場迎戰同分的第3位沙特，焦點落在客軍上兩場世盃外僅得1分後解僱阿諾特，並邀連拿迪回巢領軍，這名56歲的法籍主帥曾在2022年世盃帶領球隊爆大冷挫後來的冠軍阿根廷隊。然而，「袋鼠兵」上次世盃外兩戰在新教練波波夫執教下也共取4分，沙特欲凱旋料有難度。

同日B組有孫興慜復出的一哥韓國隊作客尾二的科威特隊，以及尾三阿曼隊主場對包尾的巴勒斯坦隊；A組的獨腳戲是榜末朝鮮隊迎戰榜首伊朗隊。

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