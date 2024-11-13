港足︱兩港腳完成首季中超　安永佳阻陳晉一奪冠夢：只是做好工作不會影響我們友誼 (22:47)

安永佳今季加盟深圳新鵬城，最後兩場中超作客打和上海申花及主場挫南通支雲均有入球，協助球隊以2分之差力壓煞科日落敗的梅州客家護級，同時令打和失分的申花失爭標主導權，最終屈居亞軍。對此安永佳笑言這就是足球，「很遺憾茹子的球隊降班及陳晉一未能奪冠，但當時我只是在做好工作，相信他們會明白。我們是很好朋友，現在回到港隊又可以有講有笑」。

首季中超上陣23場入3球，安永佳認為目前狀態不錯盼能助港足爭勝，又透露自己仍有約在身希望繼續留隊，「我很喜歡這間球隊和城市，球隊季尾有新教練（拉坦斯奧），和他關係不錯，給我上陣機會，期待下季在中超有更多機會展示我的水平」。

陳晉一6月轉投上海申花後，在各賽事上陣18場入3球交出1次助攻，曾在亞冠精英聯賽正選及在中國足協盃攻入兩球。最終離中超冠軍只差2分，「一仔」着記者問安永佳原因，稱雖失落但也開心這名傑志前隊友兼好友在中超有好表現。

陳晉一由起初未獲機會，後來漸獲上陣，承認首半年中超機會超預期，「一開始去到在盃賽無得踢，自覺條路比想像中再難點，不過教練和球隊上下都好關照我，慢慢建立信心再有入球後，就開始多了上陣和正選。完成餘下兩場亞冠後，都算是幾圓滿的一季，比賽強度又高，對自己收穫很大」。他透露在申花仍有兩年合約，今季亞軍亦證明在中超爭冠並非遙不可及，「球隊下季目標都是爭冠，信心一定有」。

此外，陳晉一在新帥韋斯活上任後於港足出任左中堅，他承認起初會對此感奇怪，「因之前未踢過此位置，上兩場雖一勝一負，但效果其實不差」。上仗主場對柬埔寨隊建功的前鋒安永佳則稱，一眾進攻隊友都很享受這名新帥的新戰術，「更多控球就有更多機會進攻，自然對進攻球員更有利」。