港足︱兩港腳完成首季中超　安永佳阻陳晉一奪冠夢：只是做好工作不會影響我們友誼 (22:47)

兩名大港腳陳晉一與安永佳分別完成首季中超，後者在最後兩仗建功，間接令陳晉一的上海申花爭冠只差一步及港足隊友茹子楠的梅州客家降班。這名27歲前鋒笑言只是做好自己工作，相信不會影響與他們友誼。
安永佳今季加盟深圳新鵬城，最後兩場中超作客打和上海申花及主場挫南通支雲均有入球，協助球隊以2分之差力壓煞科日落敗的梅州客家護級，同時令打和失分的申花失爭標主導權，最終屈居亞軍。對此安永佳笑言這就是足球，「很遺憾茹子的球隊降班及陳晉一未能奪冠，但當時我只是在做好工作，相信他們會明白。我們是很好朋友，現在回到港隊又可以有講有笑」。
首季中超上陣23場入3球，安永佳認為目前狀態不錯盼能助港足爭勝，又透露自己仍有約在身希望繼續留隊，「我很喜歡這間球隊和城市，球隊季尾有新教練（拉坦斯奧），和他關係不錯，給我上陣機會，期待下季在中超有更多機會展示我的水平」。
陳晉一6月轉投上海申花後，在各賽事上陣18場入3球交出1次助攻，曾在亞冠精英聯賽正選及在中國足協盃攻入兩球。最終離中超冠軍只差2分，「一仔」着記者問安永佳原因，稱雖失落但也開心這名傑志前隊友兼好友在中超有好表現。
陳晉一由起初未獲機會，後來漸獲上陣，承認首半年中超機會超預期，「一開始去到在盃賽無得踢，自覺條路比想像中再難點，不過教練和球隊上下都好關照我，慢慢建立信心再有入球後，就開始多了上陣和正選。完成餘下兩場亞冠後，都算是幾圓滿的一季，比賽強度又高，對自己收穫很大」。他透露在申花仍有兩年合約，今季亞軍亦證明在中超爭冠並非遙不可及，「球隊下季目標都是爭冠，信心一定有」。
此外，陳晉一在新帥韋斯活上任後於港足出任左中堅，他承認起初會對此感奇怪，「因之前未踢過此位置，上兩場雖一勝一負，但效果其實不差」。上仗主場對柬埔寨隊建功的前鋒安永佳則稱，一眾進攻隊友都很享受這名新帥的新戰術，「更多控球就有更多機會進攻，自然對進攻球員更有利」。