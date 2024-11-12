羽毛球︱黃綜翰升任港隊總教練認轉變大　勉鄧謝配先放眼年終賽資格再想未來 (20:00)

中國香港羽毛球代表隊上月由原任男單主教練的黃綜翰晉升總教練職務。這名馬來西亞籍教頭形容接掌後工作內容轉變甚大，並透露早前已跟屢傳拆伙的混雙組合鄧俊文／謝影雪洽談，建議兩人先把未來計劃拋諸腦後，努力衝擊下月世界羽聯（BWF）巡迴賽年終賽資格。
球手生涯曾奪2003年世界賽男單亞軍的黃綜翰，上月在何一鳴於9月榮休後接任港隊總教練。他今日（12日）出席香港體育學院與香港醫學專科學院（醫專）合作備忘錄簽署儀式後受訪，談及晉升後的工作內容，「轉變都幾大，兼顧成年隊和青年軍。過去幾星期接觸各方面人手，了解教練團隊工作氛圍、整個架構的重點比賽和訓練團隊，還有重新策劃成年主力運動員在未來比賽周期的方向」。
他提到目前仍有積極參與港隊訓練，其餘時間則返回辦公室處理其他事務，並稱目前教練團隊仍有空缺，但屬正常現象，「每個比賽周期完結至新周期開始期間，不同隊伍的教練團隊都會稍有調整。港隊也在這個過程，稍後會有比較清晰的輪廓出現」。
黃綜翰又透露，早前曾與「鄧謝配」商談，並着兩人先專注爭取下月11至15日在杭州舉行的世巡年終賽資格，暫時不要想太多未來，「通常資深運動員打完奧運會有『很空』的感覺，溝通後感覺他們已重拾心情」。他指暫巡迴賽排名第9的鄧謝配出戰今周日本熊本大師賽和下周中國大師賽後，今季才打夠14個巡迴賽，故排名積分將有增無減，很大機會取得年終賽入場券；至於男單巡迴賽排名第11位的伍家朗，亦尚有機會爭取入圍，這兩周賽事成績甚為關鍵。
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