羽毛球︱黃綜翰升任港隊總教練認轉變大　勉鄧謝配先放眼年終賽資格再想未來 (20:00)

球手生涯曾奪2003年世界賽男單亞軍的黃綜翰，上月在何一鳴於9月榮休後接任港隊總教練。他今日（12日）出席香港體育學院與香港醫學專科學院（醫專）合作備忘錄簽署儀式後受訪，談及晉升後的工作內容，「轉變都幾大，兼顧成年隊和青年軍。過去幾星期接觸各方面人手，了解教練團隊工作氛圍、整個架構的重點比賽和訓練團隊，還有重新策劃成年主力運動員在未來比賽周期的方向」。

他提到目前仍有積極參與港隊訓練，其餘時間則返回辦公室處理其他事務，並稱目前教練團隊仍有空缺，但屬正常現象，「每個比賽周期完結至新周期開始期間，不同隊伍的教練團隊都會稍有調整。港隊也在這個過程，稍後會有比較清晰的輪廓出現」。

黃綜翰又透露，早前曾與「鄧謝配」商談，並着兩人先專注爭取下月11至15日在杭州舉行的世巡年終賽資格，暫時不要想太多未來，「通常資深運動員打完奧運會有『很空』的感覺，溝通後感覺他們已重拾心情」。他指暫巡迴賽排名第9的鄧謝配出戰今周日本熊本大師賽和下周中國大師賽後，今季才打夠14個巡迴賽，故排名積分將有增無減，很大機會取得年終賽入場券；至於男單巡迴賽排名第11位的伍家朗，亦尚有機會爭取入圍，這兩周賽事成績甚為關鍵。

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