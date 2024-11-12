網球︱艾卡拉斯年終賽首戰意外直落兩盤吞敗　認征戰頻繁現疲態 (19:20)

21歲的卡路士艾卡拉斯兩年前曾成為史上最年輕男單「世一」，今年雖然世界排名稍為滑落，但仍在兩大滿貫的法國公開賽及溫布頓錦標賽封王而回，並在今夏的巴黎奧運奪得男單銀牌。

現時世界排名第3的他，以3號種子身分連續兩年參戰年終賽，惟在小組賽首輪面對6號種子的卡斯柏魯迪表現失準，於首盤被兩度打破發球局輸1：6。次盤他雖在第6局破發，並一度領先局數至5：2，但其後他卻連輸5局，最終再輸一盤5：7，交戰1小時25分鐘便以直落兩盤告負，亦是他歷來與對方交手5次以來首敗。艾卡拉斯賽後直言：「今年感覺打了很多比賽，不論是代表個人或國家，甚至是表演賽，確是很嚴苛的賽程，並沒多少時間休息。現時的我明顯感到疲倦，加上日前才病癒，感覺很不好。」而他又承認今屆賽事於室內場舉行，自身缺乏相關場地經驗下仍需時適應。

同組另一場，德國籍2號種子阿歷山大薩維利夫以直落兩盤6：4擊敗8號種子的俄籍好手羅比夫，後日凌晨將在次輪與卡斯柏魯迪上演榜首戰，爭取提早出線。

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