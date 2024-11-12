英超︱球證大衛古特4年前辱罵高普影片被公開　被即時禁止執法（附影片） (17:05)

據多間英國傳媒今日報道，日前剛在今季英超第11輪擔任利物浦主場2：0擊敗阿士東維拉一仗主球證的大衛古特，一段4年的影片近日被公開。從片中所示，他在一個手機鏡頭前與另一名男士坐在一起，並回應有關如何評價該季其英超第4輪擔任第四球證時，與時任利物浦主帥高普的過節，他表示：「利物浦是狗屎，高普是德國混蛋，他媽的太傲慢了！」他亦在影片中展示了該仗與高普同場的相片，而該仗利物浦最終作客以2：7慘負阿士東維拉。

此外，古特又在影片中談及2019／20年球季利物浦主場被般尼逼和1：1的一仗他擔任主球證被對方辱罵，「他該仗批評我之餘，更指責我說謊，然後又對我大發雷霆。我完全不想跟一個如此傲慢的人交談。所以我盡量避免與他對話」。不過他其後在另一段被公開的影片中強調，「那段影片絕不能外泄，説真的」。

PGMOL隨後就事件發聲明表示：「目前我們未能證實相關影片真偽，但將會就事件展開調查，並即時禁止大衛古特執法未來賽事。」42歲的英籍球證古特早在16歲時便展開球證生涯，2018年升任英超球證至今。

另外，英國廣播公司（BBC）今證實由1999年起已為該台擔任足球評論節目的主持兼英格蘭隊名宿連尼加，將於明夏完成今季賽事後離任。當年找對方當主持的前BBC監製Greg Dyke回應有關消息時表示：「對節目而言這無疑是重大損失，但人生就是這樣，評論員不會當一世。」