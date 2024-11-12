明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱球證大衛古特4年前辱罵高普影片被公開　被即時禁止執法（附影片） (17:05)

英超球證大衛古特（David Coote）一段4年前辱罵時任利物浦主帥高普的影片近日被公開，英格蘭專業裁判組織（PGMOL）今（12日）宣布將就事件展開調查，並即時無限期禁止對方執法賽事。

據多間英國傳媒今日報道，日前剛在今季英超第11輪擔任利物浦主場2：0擊敗阿士東維拉一仗主球證的大衛古特，一段4年的影片近日被公開。從片中所示，他在一個手機鏡頭前與另一名男士坐在一起，並回應有關如何評價該季其英超第4輪擔任第四球證時，與時任利物浦主帥高普的過節，他表示：「利物浦是狗屎，高普是德國混蛋，他媽的太傲慢了！」他亦在影片中展示了該仗與高普同場的相片，而該仗利物浦最終作客以2：7慘負阿士東維拉。

此外，古特又在影片中談及2019／20年球季利物浦主場被般尼逼和1：1的一仗他擔任主球證被對方辱罵，「他該仗批評我之餘，更指責我說謊，然後又對我大發雷霆。我完全不想跟一個如此傲慢的人交談。所以我盡量避免與他對話」。不過他其後在另一段被公開的影片中強調，「那段影片絕不能外泄，説真的」。

PGMOL隨後就事件發聲明表示：「目前我們未能證實相關影片真偽，但將會就事件展開調查，並即時禁止大衛古特執法未來賽事。」42歲的英籍球證古特早在16歲時便展開球證生涯，2018年升任英超球證至今。

另外，英國廣播公司（BBC）今證實由1999年起已為該台擔任足球評論節目的主持兼英格蘭隊名宿連尼加，將於明夏完成今季賽事後離任。當年找對方當主持的前BBC監製Greg Dyke回應有關消息時表示：「對節目而言這無疑是重大損失，但人生就是這樣，評論員不會當一世。」

相關字詞﹕編輯推介 體育 英超 利物浦 紅軍 球證 大衛古特 高普 連尼加

上 / 下一篇新聞