英超︱曼聯宣布雲尼斯達萊等4助教離隊　重返紅魔僅4個月　新帥艾摩廉抵曼市履新 (16:23)

曼聯發聲明表示，雲尼斯達萊與同樣今夏加盟的夏基等4名助教將會離隊，祝願他們未來一切順利，以及適時公布一隊新教練團名單。「雲佬」過去4仗任看守領隊取得3勝1和不敗，曼聯聲明形容這名前射手「現在及永遠都是曼聯的傳奇」，感謝其貢獻及在球會的工作態度，「他在奧脫福球場將會永遠受到熱烈歡迎」。雲佬在最後一場領軍賽後表示，欣喜暫代領軍4仗能夠以不敗方式告別，「重返曼聯工作對我來說是個美麗時刻，我的父親和兒子都有現場看我這場比賽，令這場更添幾分溫馨，確實非常美好」。

雲佬今夏重返曼聯成為坦夏格助教，在後者上月底被辭退後出任看守領隊，在4場主場包括英格蘭聯賽盃16強5：2大勝李斯特城、歐霸2：0勝PAOK、英超1：1和車路士及3：0輕取李城，以不敗成績完成暫代領軍工作。雖然他此前多次重申希望履行兩年合約續任助教，而艾摩廉亦提及過會面這名宿，但最終還是分道揚鑣。

至於艾摩廉昨已由葡萄牙乘私人飛機抵達曼徹斯特，獲曼聯行政總裁奧馬貝拉達及體育總監艾舒禾夫等高層於卡寧頓訓練中心專程迎接。據報這名39歲葡籍少帥取得工作證後就會展開工作，將帶同年僅29歲的助教卡路士費南迪斯等5名士砵亭教練團成員「入魔」，預計首場領軍將是在國際賽周後，本月25日英超作客對升班馬葉士域治，巧合地對方主帥為曼聯前助教麥堅拿。

曼聯隊長般奴費南迪斯亦向同鄉投下信任一票，「艾摩廉在士砵亭貢獻巨大，協助球隊重返應有位置，我希望他能夠在這裏（曼聯）做到同樣的事情」；中場卡斯米路亦稱聽過外界對這名葡籍少帥有很高評價，期待攜手合作。

另外，曼聯名宿兼前帥蘇斯克查最近受訪，除了談及3年前重簽球星基斯坦度朗拿度（C朗）並非最佳決定，笑言現在過着半退休生活享受陪伴家人，並不着急3年後重執教鞭，「我享受現在的生活，但沒有排除未來重任教練的可能性。如果將來出現一個機會讓我感興趣，以及有合適團隊，我就會考慮離開家裏」。據報蘇斯克查此前獲丹麥隊招手，但他拒絕回應傳聞，笑言最理想選擇當然是帶領挪威國家隊。