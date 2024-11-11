英超｜阿仙奴被車路士逼和　同落後榜首利物浦9分　沙卡賴斯齊掛彩 (19:00)

阿仙奴賽前3場英超僅得1分，再有閃失奪標機會更趨渺茫，卻有傷癒後首擔正的中場馬田奧迪加特，於60分鐘右路傳中予翼鋒加比爾馬天尼利射入先開紀錄，但在70分鐘被無人看管的車路士攻擊手柏度尼圖在禁區頂射入地波。阿仙奴及後分別有鋒將夏維斯和李安度杜沙特門前失機，終只能與車路士各一言和。

對於麾下屢誤戎機，「兵工廠」領隊阿迪達賽後不滿道：「當處於逆境時，便是你展示實力和勇氣的時候。我為己隊所失一球的過程感到非常失望。」他又指傷出的主力賴斯及沙卡「不能踢足全場，看來情况不妙」，疑暗示這兩名英格蘭國腳不宜出席歐國聯比賽。

同日熱刺雖有鋒將孫興慜踢足全場，卻在主場以1：2不敵葉士域治後以16分名列第10，但其實只少車路士3分，終於開齋的葉軍則以8分升上尾四。至於季初「奇兵」諾定咸森林主場以1：3反負紐卡素後仍以19分排第5。

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