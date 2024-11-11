明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜阿仙奴被車路士逼和　同落後榜首利物浦9分　沙卡賴斯齊掛彩 (19:00)

阿仙奴今晨（11日）在倫敦打吡戰作客被車路士逼和1：1，亦是今季英超繼對白禮頓及利物浦後，第3次領前下痛失兩分。兩軍賽後同是11戰得19分排第4和3位，分別落後榜首「紅軍」及次席曼城9分和4分。「兵工廠」此役禍不單行，中場迪格蘭賴斯及翼鋒布卡約沙卡下半場先後傷出，恐稍後無法代表英格蘭出戰兩場歐洲國家聯賽。

阿仙奴賽前3場英超僅得1分，再有閃失奪標機會更趨渺茫，卻有傷癒後首擔正的中場馬田奧迪加特，於60分鐘右路傳中予翼鋒加比爾馬天尼利射入先開紀錄，但在70分鐘被無人看管的車路士攻擊手柏度尼圖在禁區頂射入地波。阿仙奴及後分別有鋒將夏維斯和李安度杜沙特門前失機，終只能與車路士各一言和。

對於麾下屢誤戎機，「兵工廠」領隊阿迪達賽後不滿道：「當處於逆境時，便是你展示實力和勇氣的時候。我為己隊所失一球的過程感到非常失望。」他又指傷出的主力賴斯及沙卡「不能踢足全場，看來情况不妙」，疑暗示這兩名英格蘭國腳不宜出席歐國聯比賽。

同日熱刺雖有鋒將孫興慜踢足全場，卻在主場以1：2不敵葉士域治後以16分名列第10，但其實只少車路士3分，終於開齋的葉軍則以8分升上尾四。至於季初「奇兵」諾定咸森林主場以1：3反負紐卡素後仍以19分排第5。

相關報道：英超｜曼聯3球大勝李城　雲佬暫代領軍不敗作結　艾摩廉今上任稱會跟對方談去留

其他報道：桌球｜丁俊暉國際錦標賽封王　破近5年冠軍荒　稱與球迷「挺過來了」

其他報道：劍擊｜香港公開錦標賽月底亞博館上演　賽期撞世界盃　張家朗等港將無緣主場出擊

相關字詞﹕體育 英超 阿仙奴 車路士 布卡約沙卡 迪格蘭賴斯 英格蘭 歐洲國家聯賽 馬田奧迪加特 加比爾馬天尼利 阿迪達 孫興慜 熱刺 葉士域治 諾定咸森林 紐卡素 編輯推介

上 / 下一篇新聞