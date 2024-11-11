劍擊｜香港公開錦標賽月底亞博館上演　賽期撞世界盃　張家朗等港將無緣主場出擊 (17:09)

今屆賽事與日前展開的國際劍聯（FIE）賽季相撞，因此參賽名單上未見巴黎奧運代表張家朗、何瑋桁及陳諾思等港隊成員；至於女重代表陳渭泠、連翊希等則留港出戰。中國香港劍擊總會主席楊穎新對此感到遺憾，稱受場地檔期所限未能與協調國際賽期，藉此帶出香港缺乏可舉辦賽事場館。他另透露來年1月10至12日舉行的女子花劍世界盃同在亞博館上演；至於來年11月的粵港澳全運會，當局屬意安排在啟德體育園上演，料屆時會先安排測試賽。

今日出席記招的男子花劍港將蔡俊彥，屆時因赴突尼斯出戰世盃分站無緣出戰香港公開劍擊錦標賽。他透露早前隨隊到台灣集訓一周，內容包括密室逃脫等，較有趣味和考驗智力，有助調整心態，「不可以長期太繃緊，會壓力爆煲；鬆一鬆都好，但現在是時候揸緊，因為就來到比賽」。他又說無緣巴黎奧運資格後，現在對國際賽稍感陌生，「無打奧運好像跟世界脫離了，想先重新感受再調整，希望盡全力做到幾多得幾多」。

今年5月曾協助港隊贏得男花世界盃香港站團體賽冠軍的李逸朗，這次則留港出戰。他希望趁本地排名前5好手悉數缺席，爭取佳績提升本地排名，「目標是入決賽、衝冠軍，但同時不要給予自己太大壓力」。

賽事首日先上演公開組男子重劍、佩劍及女子花劍，次日則舉行男子花劍、女子重劍及佩劍。今屆賽事獲運動品牌FILA冠名贊助，將向公開組6組別前4名劍手頒發「最出色劍擊運動員大獎」，總獎金逾10萬港元。

香港公開劍擊錦標賽資料

日期：11月23至24日

地點：赤鱲角亞洲國際博覽館5號展館

賽程（只列公開組）

11月23日：男子重劍及佩劍、女子花劍

11月24日：男子花劍、女子重劍及佩劍