友賽︱港足開操備戰菲律賓　主帥韋斯活解釋閉門原意及選人準則 (19:11)

港足主帥韋斯活原定除了賽前一課其餘閉門操練，不過今午開操最後仍開放予有到場的傳媒拍攝。除了傑志前鋒潘沛軒因家事將稍後歸隊，其餘決選23人都有出席，包括首次入選大港腳的傑志19歲小將馬斐。今日訓練內容相對輕鬆，包括分隊棄足打手球，然後再踢「足網球」，氣氛歡樂。

韋斯活在操練後受訪，解釋閉門並非想秘密，只是想對菲律賓準備得更專業妥當，「對方只有3名本土聯賽球員，有球員在比利時、瑞士、泰國、印尼及美國聯賽，有很多國際賽經驗球員，預計是場硬仗，我們必須更專業及安靜地備戰」。

他又談及在前鋒米高今次因手肘骨折要手術而未入選下，首召上月為港足U20友賽廣西隊入兩球的馬斐入第24人大軍，盼確保球隊即使有傷兵，仍能維持有20名場區球員訓練，亦希望給予梯隊球員機會，「雖說他在傑志今季未有出場機會，但留意到他是一名具備速度的前鋒。若他在操練表現突出，有機會躋身比賽日23人名單。我們嘗試把大港腳與U23、U20梯隊連結起來，讓當中表現優異的球員得到在大港腳操練的機會」。

被問到馬希偉、胡晉銘及李毅凱等港將落選是否不符合其風格，韋斯活僅稱需要為球隊各位置陣容達至平衡，「我們要有8個後衛，我盡量看足本地聯賽而作出這決定（陣容），如陳俊樂本身在我計劃之中，但因為受傷而落選」。至於效力中超浙江隊的中堅梁諾恆再落選，韋斯活解釋對方最近平均每月只踢一場，未能恆常上陣，「杜度上次補選後有恆常比賽，我很滿意他的狀態，我認為現在已選出最好的陣容」。他又解釋選擇球員需考慮狀態、功能、能力、球隊動力，還有球員個性、誠實及專業性，「有很多因素要考慮和平衡，也要選擇能提升團隊精神的球員」。

對於盛傳助教賀蘭特（Matt Holland）將於這兩仗後重返理文執教，韋斯活堅稱教練團不會有變動，「我預期Matt（賀蘭特）會繼續跟我緊密合作，老實說我不知道傳聞，只能着眼能夠控制的事，為港隊爭取好成績」。