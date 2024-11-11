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友賽︱港足開操備戰菲律賓　主帥韋斯活解釋閉門原意及選人準則 (19:11)

中國香港足球代表隊將於周四及下周二主場友賽菲律賓及毛里求斯隊，港足今午（11日）開操。主教練韋斯活收操後解釋原定閉門操練是希望更專注專業備戰，並談及多項選人準則，以解釋多名港將落選原因。

港足主帥韋斯活原定除了賽前一課其餘閉門操練，不過今午開操最後仍開放予有到場的傳媒拍攝。除了傑志前鋒潘沛軒因家事將稍後歸隊，其餘決選23人都有出席，包括首次入選大港腳的傑志19歲小將馬斐。今日訓練內容相對輕鬆，包括分隊棄足打手球，然後再踢「足網球」，氣氛歡樂。

韋斯活在操練後受訪，解釋閉門並非想秘密，只是想對菲律賓準備得更專業妥當，「對方只有3名本土聯賽球員，有球員在比利時、瑞士、泰國、印尼及美國聯賽，有很多國際賽經驗球員，預計是場硬仗，我們必須更專業及安靜地備戰」。

他又談及在前鋒米高今次因手肘骨折要手術而未入選下，首召上月為港足U20友賽廣西隊入兩球的馬斐入第24人大軍，盼確保球隊即使有傷兵，仍能維持有20名場區球員訓練，亦希望給予梯隊球員機會，「雖說他在傑志今季未有出場機會，但留意到他是一名具備速度的前鋒。若他在操練表現突出，有機會躋身比賽日23人名單。我們嘗試把大港腳與U23、U20梯隊連結起來，讓當中表現優異的球員得到在大港腳操練的機會」。

被問到馬希偉、胡晉銘及李毅凱等港將落選是否不符合其風格，韋斯活僅稱需要為球隊各位置陣容達至平衡，「我們要有8個後衛，我盡量看足本地聯賽而作出這決定（陣容），如陳俊樂本身在我計劃之中，但因為受傷而落選」。至於效力中超浙江隊的中堅梁諾恆再落選，韋斯活解釋對方最近平均每月只踢一場，未能恆常上陣，「杜度上次補選後有恆常比賽，我很滿意他的狀態，我認為現在已選出最好的陣容」。他又解釋選擇球員需考慮狀態、功能、能力、球隊動力，還有球員個性、誠實及專業性，「有很多因素要考慮和平衡，也要選擇能提升團隊精神的球員」。

對於盛傳助教賀蘭特（Matt Holland）將於這兩仗後重返理文執教，韋斯活堅稱教練團不會有變動，「我預期Matt（賀蘭特）會繼續跟我緊密合作，老實說我不知道傳聞，只能着眼能夠控制的事，為港隊爭取好成績」。

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