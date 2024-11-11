英超｜曼聯3球大勝李城　雲佬暫代領軍不敗作結　艾摩廉今上任稱會跟對方談去留 (14:56)

般奴昨在奧脫福球場第250次為曼聯上陣，賽前獲班主之一拉特克里夫致送紀念球衣相框。這名30歲葡萄牙隊中場不負眾望，先在17分鐘遠射先開紀錄，然後38分鐘門前攻門令對手擺烏龍，82分鐘再助攻阿歷真度加拿祖埋齋，協助3球淨勝李城，取近3場英超首勝。紅魔11戰15分排13位，追至少第3車路士及第4阿仙奴僅4分。

雲尼斯達萊暫代領軍4仗3勝1和不敗入11球，期間般奴打破入球荒入4球兼2次助攻，是役賽後更開解此前失機遭球迷柴台、因而入球未有慶祝的加拿祖。而完場後場內球迷均向雲佬送上掌聲，這名48歲紅魔名宿承認自己未來不確定，惟很享受這段短暫執教時光。

另邊廂，今履新曼聯新主帥的艾摩廉，今晨在士砵亭最後一場領軍於落後兩球下，在下半場連入4球作客4：2反勝布拉加，助球隊葡超開季11戰全勝完美告別。這名39歲葡籍少帥賽後稱，上任後會跟雲佬面談，「他是球會傳奇，最近帶隊做得非常出色，我將會向他解釋一切」。他暗示來到英超後將沿用其最熟悉的3-4-3陣式。