柔道｜港隊柔道亞洲賽主場1銀3銅收官　李玨穎煞科日與獎牌緣慳 (19:15)

經過首個賽日，主場出擊的港將們已在女子組獲得1銀3銅。來到今日，港隊在男子81公斤以下級別再派出李玨穎、趙梓熙及吳艾廸，其中首圈輪空的李玨穎縱是在次圈迎戰澳洲籍選手Ryan Koenig時，被對手在最後4秒獲得「一本」下落敗，但李玨穎轉戰至復活賽時以一本挫韓籍選手張在彬（Jang Jaebeen）。晉級銅牌戰後，李玨穎與另一韓籍選手李明瑞不斷糾纏，惟進入黃金得分賽（Golden Score）時吞下第3次指導而領紅牌，裁判宣告對手勝出，李玨穎也失落獎牌，以第5名作結。而隊友趙梓熙及吳艾廸則分別在首圈不敵韓籍選手Bae Seongmin和銅牌得主李明瑞，提早下馬。

25歲的李玨穎賽後認為需加強自己心態，尤其在關鍵時刻更緊迫，他又感可惜道：「這次給自己的目標是取得前兩名，今屆亦是巴黎奧運後的賽事，照道理應該沒那麼多人出來參賽，應該是容易一點。」李玨穎又表示將聆聽港隊蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar的建議，「計劃參加不同訓練營，畢竟香港的人數及風格均有限，日常都是跟教練對練，但去到不同地方能與不同風格的選手接觸」。談及未來目標，他表明希望能奪得公開賽冠軍，「一直以來都是獲得第3名，其後才參加大獎賽和亞洲賽等較高水平賽事，我亦將在明年1月到非洲摩洛哥的卡薩布蘭卡參加另一個公開賽」。

總計今屆成績，港隊共獲得1銀3銅，包括何樂怡和鄧雪瑤在女子48公斤以下級別分別收穫銀、銅牌，徐淑琪在女子52公斤以下級別獲銅牌，以及楊諾琳在女子57公斤以下級別摘銅。中國香港柔道總會主席黃寶基受訪時稱讚一眾港將已盡力而戰，並透露：「本會已經與國家體育總局及廣東省體育局合作，將在下月起安排港將到內地訓練，加上全運會將在大灣區舉行，有助港將備戰賽事。」他另補充為了讓港將進步，已物色其他名將訪港交流，而日前受邀出席交流會及見面會的兩屆世界冠軍的24歲烏克蘭籍星將比露迪（Daria Bilodid），也在同日舉行簽名會，吸引其他國家及地區的選手跟她自拍留念。

另邊廂，正在美國拉斯維加斯舉行的世界柔道形錦標賽，港隊女子組合張凱元、鄧穎芝在「柔之形」賽事中以小組第3晉身決賽，最後奪得第6名。

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