英超｜曼城18年來首吞四連敗　哥迪奧拿盼國際賽助改善傷兵情况　利物浦報捷領先5分穩居首 (18:30)

曼城開季後傷兵不斷，此役征戰白禮頓便續有守將魯賓戴亞斯及史東斯等6名主力缺陣。不過球隊於23分鐘由箭頭艾寧夏蘭特取得今季第12個英超入球領先。白禮頓下半場於57和65分鐘，分別調入「地標」新兵中場馬特奧尼利及攻擊手祖奧柏度成反勝關鍵。柏度先在78分鐘於曼城禁區內混戰中射入，後於83分鐘直線妙傳奧尼利取得奠勝一球，助「海鷗」相隔3年半後再挫曼城。

曼城是繼英格蘭聯賽盃、聯賽和歐聯落敗後再輸一仗，也是2006年後的首趟，並令哥迪奧拿繼2015年5月執教拜仁慕尼黑後首嘗四連敗，他說：「這是一生中總會發生一次的事情，是嗎？它是我和曼城的挑戰，我必須面對和從速改變現狀。」他又稱緊接的國際賽有助隊內的「十字軍」復原，「球員這段期間必須保持頭腦清醒，回歸時需重拾狀態。球隊上季獲得英超冠軍的其一主因是傷兵較少……但過去7季6次奪標後，今季或有其他球隊摘冠」。

至於今季氣勢如虹的2019／20年球季盟主利物浦，今晨迎戰阿士東維拉在20分鐘有半單刀的穆罕默德雖被拉跌，但仍助攻前線拍檔達雲紐尼斯打開紀錄；84分鐘，沙拿右路長驅直進後取得第8個英超入球，以2：0擊退阿士東維拉，亦令維拉像曼城般遭逢四連敗。「紅軍」中場阿歷斯麥亞里士打說：「若你季前問我己隊是否奪標熱門？我會否定，但看看現在我們是榜首及擁有領前5分的優勢，這意味有些事情正在發生。」惟其隊友阿歷山大阿諾特此役上半場中段便因右腿筋受傷退下火線，主帥史諾賽後稱，該名右閘應無法代表英格蘭隊出席兩場歐洲國家聯賽。

另外，狼隊主場以2：0挫修咸頓後首響勝鼓，賽後以6分擺脫包尾位置，續得4分的「聖人」則跌落榜末。

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