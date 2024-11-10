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網球｜鄭欽文WTA年終賽不敵嘉奧芙奪亞　看齊李娜亞洲球手最佳女單成績 (17:45)

國際女子網球協會（WTA）年終賽今晨（10日）在沙特阿拉伯首都利雅得煞科，7號種子的22歲國家隊一姐鄭欽文在女單決賽力戰逾3小時下，以盤數1：2反負3號種子的20歲美籍星將嘉奧芙，雖然飲恨奪亞，但仍看齊前輩李娜，成為此大賽女單史上最佳成績亞洲球手。

鄭欽文今年迎來職業生涯爆發期，年初在澳洲公開賽首次殺入大滿貫女單決賽並最終奪亞後，再於今夏的巴黎奧運女單勇奪金牌，而目前世界排名達到個人新高第7位的她，更首次躋身WTA年終賽。她在這項年末大賽雖首戰不敵世界一姐莎芭倫卡而「落筆打三更」，但及後兩連勝以小組次名出線，再於4強淘汰8號種子的捷克籍好手卡絲高娃。

來到今晨的決賽，鄭欽文面對3號種子的美籍星將嘉奧芙，在首盤戰至局數3：3後連取3局，包括在第8局首度打破對方發球局，先贏一盤6：3。次盤初段鄭欽文延續氣勢，甫首局便再度破發，並一度領先局數3：1；惟及時回勇的嘉奧芙其後連接於第6及8局破發，終贏6：4扳平盤數。

決勝盤鄭欽文再次「捉到鹿唔識脫角」，於首局破發後被嘉奧芙在第4局回敬扳平，即使第7局鄭欽文再次破發重奪領先優勢，但在一度拉開5：3下未能拿下最後勝利的一局，反被嘉奧芙連贏3局反超，最終雙方拉鋸至決勝局分勝負，結果嘉奧芙在細分贏7：2，以7：6贏下最後一盤，激戰3小時4分鐘後反勝盤數2：1，歷來兩次交手均取勝，並首奪年終賽女單錦標，亦是自2004年以17歲之齡封后的俄羅斯籍名宿舒拉寶娃之後，近20年來最年輕冠軍得主。而鄭欽文雖然鍛羽而歸，但仍看齊已退役國手李娜的亞洲球手年終賽女單最佳成績，後者於2013年的決賽同以盤數1：2反負美籍名宿「細威」莎蓮娜威廉絲奪亞。

嘉奧芙今年9月才與原教練巴特基拔分道揚鑣，換上新教練馬菲達利，結果第3次參戰年終賽的她終首度殺入決賽並奪冠而回，賽後這名20歲星將亦表示：「換帥決定是困難的，但我希望自己能有所突破，我的目光仍很長遠，並相信他可幫助我更進一步。」而她又不忘大讚鄭欽文表現出色，「在確定取勝之前，我都不敢肯定自己能笑到最後，這一仗無疑是非常艱辛的」。

鄭欽文則表示：「是役大家都很接近，勝負在毫釐之差，她（嘉奧芙）的決心很強大，我甚至感覺這仗比我輸給莎芭倫卡那一場更困難，但這是很好的經驗讓我未來尋求進步。」

年終賽女雙決賽方面，2號種子加拿大籍的達保絲姬伙拍新西蘭籍的艾蓮羅莉芙，以直落兩盤7：5、6：3擊敗8號種子捷克籍星將施妮雅高娃與美籍好手泰萊唐辛的組合，首度奪冠。

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