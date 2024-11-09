港超︱九龍城作客反負理文　袁皓俊余沛康首倒戈感興奮享受做挑戰者 (21:04)

理文日前在亞冠2作客反負曼谷聯後，在G組4戰全敗提早兩輪出局，今重返港超主場出擊，面對有5名舊將袁皓俊、余沛康、迪高、曾家進及隊長曾錦濤正選倒戈的區隊九龍城，兩隊賽前同樣7戰13分。門將袁皓俊甫開賽即先後撲出理文翼鋒艾華頓的近射，以及射手安尼亞突入禁區一記抽射，率領九龍城防線守住理文攻勢，半場互無紀錄。

九龍城上半場37分鐘由許嘉樂入替傷出的尼天奴，這名曾效力理文的港將於52分鐘把握一次反擊，後上入禁區門前撞射先開紀錄。不過領先僅4分鐘，就被理文入籍守將杜度在角球混戰中近射扳平。袁皓俊及後飛身托出艾華頓的切射，以及迪高68分鐘頭槌被理文門將陳嘉豪用腳擋走後，結果72分鐘，艾華頓與羅沙配合後快射反超前，加上羅沙83分鐘熨射再下一城，理文終反勝3：1。

袁皓俊與余沛康效力理文分別長達6年及7年，上季隨隊首奪港超冠軍後今夏約滿離隊，聯同迪高均轉投升班馬九龍城。今仗首次倒戈，袁皓俊承認對此特別興奮，「對返舊隊友都是機會想證明返自己」。「肥袁」全場作出多次撲救，但球隊領先下失3球反負，他承認已盡力，「對方前線有不少好外援下，我們成班都是靠度氣去抵禦對手，最後輸一些細節位」。余沛康也稱在球場重遇前隊友感覺特別，「現在做挑戰者角色，享受對理文這些強隊，感覺仲好玩。球隊今仗表現不差，只是把握力和控制比賽節奏上有些分野」。九龍城8戰13分排第4，袁皓俊稱今季港超踢三循環仍言之尚早，「我們現在成績可能對球迷是驚喜，但球隊目標都是逐場做好，不要自滿」；「余沛」也稱聯賽仍漫漫長路，「不用太快去定聯賽排名目標，場場爭取贏波最緊要」。

理文暫代主教練朱兆基稱雖全取3分，但承認麾下在亞冠2出局後出現信心問題，以致今仗上半場表現欠佳。他又稱理解球迷對球隊的失望，「球隊開季和在亞洲賽表現的確不是太好，落敗的場面和賽果亦不太好睇，這是必須承認。我們只能期望在餘下兩場亞冠2分組賽，不會放棄任何取分機會」。

同日另一場，大埔憑右閘羅振庭及前鋒盧卡斯各建一功，加上對手的烏龍球，主場以3：0大勝標準流浪，賽後與東方同樣7戰17分，因得失差不及對方續列次席，理文多踢一場少一分排第3。