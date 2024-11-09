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網球｜鄭欽文初戰年終賽即闖決賽　大戰嘉奧芙爭冠 (17:15)

國家隊網壇一姐鄭欽文今晨（9日）於WTA年終賽女單4強，以直落兩盤力克捷克籍好手卡絲高娃，將與淘汰「世一」莎芭倫卡的美籍星將嘉奧芙，在明晨（10日）爭奪個人此項大賽首冠。

以7號種子身分初戰年終賽的22歲國家隊星將鄭欽文，早前於紫組取2勝1負次名出線後，在4強面對意外於橙組以首名晉級的28歲捷克籍8號種子卡絲高娃。雙方此前僅曾在去年鄭州公開賽交手，當時鄭欽文以盤數2：1反勝，而此仗她未再給予對方先拔頭籌的機會，於首盤已展現強勢，率先於次局打破對方發球局下，先贏一盤6：3。

鄭欽文在次盤首局再度破發，一度拉開局數3：0，即使卡絲高娃隨後回勇連贏4局，包括在第6局首度破發，但鄭欽文戰至關鍵的第11局再次破發，終再贏一盤7：5取勝殺入決賽，有望繼2019年的澳洲籍名宿巴迪後，再有初戰WTA年終賽即奪冠的球手。

賽後鄭欽文承言：「完全沒想過首次打年終賽便會去到決賽。此仗次盤我在領先局數3：0時表現明顯下滑了，慶幸自己的心理比以前強大了，面對被反超局數仍能冷靜應對。」

至於同日另一場4強，3號種子的20歲美籍星將嘉奧芙則以直落兩盤7：6（7：4）、6：3淘汰白俄籍世界一姐兼頭號種子莎芭倫卡，將與同樣首度躋身決賽的鄭欽文在香港時間明晨零時爭冠。

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