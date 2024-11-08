柔道｜亞洲公開賽明開戰　烏克蘭名將比露迪出席交流會　籲港將需有遠大夢想 (22:12)

24歲的比露迪曾在東京奧運贏得女子48公斤級以下柔道銅牌，她今受邀到馬鞍山體育館出席交流會，親身落場與部分港隊運動員及粉絲示範不同技術。首次到港的比露迪寄語香港運動員需要擁有遠大夢想，強調堅持不懈的重要性，「雖然我與香港運動員各自擁有歐洲和亞洲的不同技術，但我很高興跟他們分享我的經驗」。她續補充早前巴黎奧運完賽後，自己已參與很多柔道技術研討會，同時她也將專注進行沒有壓力的訓練。

現轉到女子57公斤級別參賽的比露迪，雖之前曾在48公斤級別奪取世界冠軍，但她笑言：「不想再減肥了，因為這會影響健康，加上日常體重都是介乎57至58公斤，但夢想仍然是贏得奧運冠軍。」另外，她坦言曾因祖國烏克蘭發生戰爭而一度搬到西班牙生活1年，雖現時已返國與親友團聚，但那裏仍存在俄羅斯炸彈。

因傷缺席這次比賽的港隊巴黎奧運柔道代表王嘉莉亦有到場，她透露約兩個月前已完成肩膀手術，「可以開始做一些康復動作，例如拉橡筋，但目前不能摔跤等高強度運動， 預計半年後可以完全恢復」。她又透露4年前曾在國際比賽中與還未提升級別的比露迪對賽。 此外，同場兼將在下周日出賽的港隊男將李玨穎也坦承，能夠從世界級選手比露迪身中學習很多細節動作，「目標是從上年賽事的第3名提升到第1名。 學習到的新招式希望可以學而致用」。

至於亞洲柔道聯盟主辦，中國香港柔道總會承辦的亞洲柔道公開賽，明日及後日將假馬鞍山體育館上演，賽事共有13支隊伍約130名運動員參加，包括澳洲、中華台北、印度、日本、哈薩克、美國等地方，而港隊將派出32名選手在主場出戰這項賽事。

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