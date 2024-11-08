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港足｜19歲馬斐首獲大港腳徵召　認球會上陣少難逃質疑　自勉「有機會便好好把握」 (19:11)

香港足球代表隊本月分別主場友賽菲律賓和毛里求斯隊。在足總昨公布的24人決選名單中，效力傑志的19歲前鋒馬斐是唯一「新丁」；他今（8日）受訪認為自己在球會鮮有出場機會下，這次入選難免面對質疑，但會提醒自己「不要理大多，有機會便好好把握」。

在香港土生土長的馬斐能操流利廣東話，父親為英國人，母親則是香港人。他今年曾代表港足U20出戰U20亞洲盃外圍賽，另上月作客友賽廣西U20梅開二度，助球隊2：1獲勝；這次「越級」成為大港腳，他坦承感到驚訝，並感激獲得這機會，「能成為大港腳一分子，與一班港超頂級、甚至中超、中甲球員一起練波，必定獲益良多。若到時能落場，更是夢想成真」。

馬斐上季獲傑志提拔上一隊後，主要在賽馬會菁英盃上陣；今季港超未曾亮相，上季也只留下1分鐘的出場時間。馬斐認入選未免受到外界質疑，唯有專注做好自己，「不會想這機會來得早還是遲。教練選我一定有原因，自己就不要理大多，有機會便好好把握，盡全力做好」。

港足下周四晚上8時先在香港大球場迎戰菲律賓隊，19日晚上8時則移師旺角大球場對陣毛里求斯隊。足總今公布，中超護級失敗的梅州客家後衛茹子楠因傷退出港足大軍，補選中甲冠軍雲南玉昆守將徐宏傑。

此外，今周港超輪空的傑志，明晚7時半作客友賽今季中甲第8名的廣西平果哈嘹國晶，球會facebook專頁屆時將提供直播。

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