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歐霸｜迪亞路梅開二度破PAOK　曼聯逾1年歐戰首勝　奧拿拿盼雲佬留效 (18:38)

曼聯今晨（8日）藉翼鋒阿密特迪亞路下半場先後頭頂腳踢建功，在歐霸第4輪主場以2：0擊退希臘球隊PAOK，相隔383天再在歐戰奏捷，並令第3次帶兵的看守領隊雲尼斯達萊取得2勝1和佳績，令門將奧拿拿賽後表示，希望這「紅魔」名宿能續留效。

曼聯賽前連續3場歐霸和波收場，是役半場亦僅與PAOK互交白卷，但換邊後22歲的阿密特迪亞路先在50分鐘，接應中場般奴費南迪斯傳中頂入打開紀錄；77分鐘，這名相隔各賽事6仗首擔正的科特迪瓦籍翼鋒又妙射得手，終助「紅魔」以兩球淨勝PAOK，也是球隊自去年10月底的歐聯分組賽主場以1：0挫哥本哈根以來，逾1年後首次於歐戰報捷。曼聯賽後以1勝3和得6分升上積分榜第15位；今屆歐霸未嘗勝利的PAOK則以1和3負得1分位居尾四第33位。

曼聯看守主帥雲尼斯達萊領軍下獲得兩勝1和，他賽後透露賽前已告知麾下，自己不敢相信上次在奧脫福球場贏得歐洲賽已是超過1年的事情，而這卻成為球員此役扭轉局面的動力。紅魔將在國際賽檔期後迎來葡萄牙籍新帥魯賓艾摩廉，但喀麥隆隊門將奧拿拿仍希望「雲佬」能續留效，「他擁有很多經驗及給予我們建議，但這（雲佬去留）並非球員可有最終決定的事」。雲佬將於周日晚英超最後一次領軍，對手是來訪的李斯特城。

另外，甫開賽6分鐘便被加拉塔沙雷破門的熱刺，雖在18分鐘憑19歲小將前鋒蘭克舒亞扳平，卻被敵鋒域陀奧森漢於32和39分鐘連入兩球，並有蘭克舒亞於60分鐘「兩黃變一紅」被逐，即使隊友鋒將蘇蘭基於69分鐘建功，也終無法改變以2：3敗走的厄運，賽後以9分排第7。

此外，拉素藉37歲老將前鋒柏度洛迪古斯的補時絕殺，主場以2：1力挫波圖，賽後以12分領前榜首；阿積士則在菲慈佔天樂埋齋下，主場以5：0大勝特拉維夫馬卡比，助球隊以10分排次席，與季席的加拉塔沙雷同分。值得提及是，該名21歲的港裔鋒將是繼上場荷甲大戰主場挫燕豪芬後再度建功。

歐霸主要賽果

主場    全場    半場    作客

法蘭克福    1：0    0：0    布拉格斯拉維亞

加拉塔沙雷    3：2    3：1    熱  刺

盧多格德斯    1：2    1：0    畢爾包

聖基萊斯聯    1：1    0：0    羅  馬

阿積士    5：0    3：0    特拉維夫馬卡比

拉  素    2：1    1：0    波  圖

曼  聯    2：0    0：0    PAOK

柏辛域陀尼亞    2：1    1：1    皇家蘇斯達

其他報道：歐國聯｜麥巴比再無緣法國大軍　迪甘斯：雙方已溝通　明領皇馬攻奧沙辛拿

相關字詞﹕體育 歐霸 曼聯 阿密特迪亞路 奧拿拿 般奴費南迪斯 雲尼斯達萊 魯賓艾摩廉 英超 李斯特城 編輯推介

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