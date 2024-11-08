歐霸｜迪亞路梅開二度破PAOK　曼聯逾1年歐戰首勝　奧拿拿盼雲佬留效 (18:38)

曼聯賽前連續3場歐霸和波收場，是役半場亦僅與PAOK互交白卷，但換邊後22歲的阿密特迪亞路先在50分鐘，接應中場般奴費南迪斯傳中頂入打開紀錄；77分鐘，這名相隔各賽事6仗首擔正的科特迪瓦籍翼鋒又妙射得手，終助「紅魔」以兩球淨勝PAOK，也是球隊自去年10月底的歐聯分組賽主場以1：0挫哥本哈根以來，逾1年後首次於歐戰報捷。曼聯賽後以1勝3和得6分升上積分榜第15位；今屆歐霸未嘗勝利的PAOK則以1和3負得1分位居尾四第33位。

曼聯看守主帥雲尼斯達萊領軍下獲得兩勝1和，他賽後透露賽前已告知麾下，自己不敢相信上次在奧脫福球場贏得歐洲賽已是超過1年的事情，而這卻成為球員此役扭轉局面的動力。紅魔將在國際賽檔期後迎來葡萄牙籍新帥魯賓艾摩廉，但喀麥隆隊門將奧拿拿仍希望「雲佬」能續留效，「他擁有很多經驗及給予我們建議，但這（雲佬去留）並非球員可有最終決定的事」。雲佬將於周日晚英超最後一次領軍，對手是來訪的李斯特城。

另外，甫開賽6分鐘便被加拉塔沙雷破門的熱刺，雖在18分鐘憑19歲小將前鋒蘭克舒亞扳平，卻被敵鋒域陀奧森漢於32和39分鐘連入兩球，並有蘭克舒亞於60分鐘「兩黃變一紅」被逐，即使隊友鋒將蘇蘭基於69分鐘建功，也終無法改變以2：3敗走的厄運，賽後以9分排第7。

此外，拉素藉37歲老將前鋒柏度洛迪古斯的補時絕殺，主場以2：1力挫波圖，賽後以12分領前榜首；阿積士則在菲慈佔天樂埋齋下，主場以5：0大勝特拉維夫馬卡比，助球隊以10分排次席，與季席的加拉塔沙雷同分。值得提及是，該名21歲的港裔鋒將是繼上場荷甲大戰主場挫燕豪芬後再度建功。

歐霸主要賽果

主場 全場 半場 作客

法蘭克福 1：0 0：0 布拉格斯拉維亞

加拉塔沙雷 3：2 3：1 熱 刺

盧多格德斯 1：2 1：0 畢爾包

聖基萊斯聯 1：1 0：0 羅 馬

阿積士 5：0 3：0 特拉維夫馬卡比

拉 素 2：1 1：0 波 圖

曼 聯 2：0 0：0 PAOK

柏辛域陀尼亞 2：1 1：1 皇家蘇斯達

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