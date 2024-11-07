歐聯︱阿仙奴維拉齊輸12碼破不敗身　阿迪達滿意麾下表現　信下場英超挫車路士 (18:47)

阿仙奴此仗雖作客，阿迪達仍遣夏維斯、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利及李安度杜沙特攻堅，惟首個攻勢卻來自21年來首次交鋒的國際米蘭，該隊翼衛杜費斯的第一時間勁射中楣彈出。大難不死的阿仙奴上半場只有沙卡於27分鐘，在右路窄位施射被國米門將恩尼森馬沒收。上半場補時階段，阿仙奴中場米基爾馬連奴回防禁區內犯手球被判12碼，國米由中場查漢奴古操刀得手領前。

阿仙奴換邊後控制戰局，若非杜費斯在58分鐘龍門白界前護空門已告扳平，夏維斯其後分別於59和75分鐘兩度扣關不果下，終以0：1告負，賽後4戰得7分排第12位。阿迪達賽後從容面對球隊各賽事近6仗僅兩勝，「除了賽果外，我對麾下的表現、態度和比賽方式感到滿意。下場英超作客車路士若繼續如此，便很有機會勝出。」夏維斯這仗末段因頭部受傷血流披面，由養傷近兩個月的馬田奧迪加特入替，意味這挪威隊中場有望下仗再披甲。

同日阿士東維拉門將達米安馬天尼斯於52分鐘在禁區內開「死球」予身旁中堅泰朗明斯，但後者疑不知已開球下拾起皮球，結果布魯日獲判12碼，由中場雲拿根射入全場唯一一球。維拉主帥艾馬利說：「那記犯錯改變了一切，是我職業生涯中目睹的最糟糕錯誤。布魯日主場比賽守力很強，能100%集中精神阻止我們，他們的表現勝過我們。」維拉首負後以9分名列第8，並令今季歐聯只餘榜首利物浦能4戰全勝。

此外，車路士明晨歐洲協會聯賽第3輪主場迎戰FC諾亞前，領隊馬利斯卡證實中場高爾彭馬及翼鋒查頓辛祖，分別因膝傷和身體不適缺陣，但期望兩人下仗碰阿仙奴時能復出。另熱刺前鋒李察利臣因觸傷腿筋，篤定無緣明晨歐霸第4輪出征加拉塔沙雷，並料將避戰下周日晚英超主場迎戰葉士域治。

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