F1｜周冠宇偕保達斯季尾遭沙巴車隊放棄　稱為成F1首個中國車手自豪 (17:08)

雖然大部分車隊下季的車手席位已經塵埃落定，但將在2026年過渡為奧迪（Audi）廠隊的沙巴車隊昨終於公布車手人選，現役車手周冠宇及保達斯將不獲續約，二人同樣地在兩年前加盟當時前稱為愛快羅密歐（Alfa Romeo）的沙巴，但他們兩季期間一直在中下游位置徘徊，車隊在今屆更暫時一分未得，在車隊積分榜敬陪末席，車隊今屆最佳名次是周冠宇在開幕戰巴林站僅排第11位完賽。當知悉相關決定後，25歲的周冠宇表示感謝車隊給他參加F1賽車的機會，「這對我來說不是一項容易的運動，但這3年車隊讓我有很多成長，今季的中國站無疑對我來說是一個亮點，我非常自豪能夠作為首位F1車手代表中國」；而35歲的保達斯則指過去幾年與團隊一同度過令人難以置信的旅程，「很感激有共同的經歷以及我在每一步中感受到的信任和支持，儘管如此是時候繼續前進了」。

與此同時，沙巴與上屆F3冠軍、現時在F2車手積分榜領頭的保托利圖簽約，他將與早前跟車隊簽下多年合約的侯根保合作，成為自2017年的前威廉士車隊馬沙（Felipe Massa）以來，首位獲全季合約的巴西籍F1車手。作為第4位下季首次參加全年度F1比賽的車手，保托利圖縱是現時為麥拿侖車隊的青訓車手，但麥拿侖的負責人史達拿（Andrea Stella）在日前舉行的巴西聖保羅賽前坦言保托利圖若確實有機會與其他車隊合作，他亦不會阻止他離隊。

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