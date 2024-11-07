亞冠盃2｜東方被罰兩球12碼　主場1：2負10人卡雅　葉鴻輝解釋提膝僅保護自己 (22:21)

東方兩周前作客菲律賓憑剛當選10月港超最佳球員的中場馬高斯及射手巴科爾各入一球，以2：1力克卡雅，取得香港球隊在亞冠2的首場勝仗。這支港超榜首球隊今仗主場出擊力爭連勝，正選盡遣7名外援排出3中堅陣式；卡雅則沿用駒木秀人等4名日援，曾效力東方的史雲斯頓先列後備。

開賽11分鐘，東方前鋒巴杜姆接應長傳後射門省中敵衛。25分鐘，射手巴科爾接應傳中頭槌中楣彈出但越位在先。28分鐘，東方一次角球混戰不入，4分鐘後卻因門將葉鴻輝被指接回傳球後提膝踢中對方日籍中場堀越大蔵，被伊拉克籍球證判12碼兼罰黃牌，引起主場球迷鼓譟。堀越大蔵親自主射，葉鴻輝「捉錯路」被攻破大門，東方半場落後一球。

東方下半場換入費利浦薩加強攻力，這名29歲巴西籍翼鋒隨即傳予中場余在言半單刀但射高。主教練盧比度於65分鐘一口氣換入兩名大港腳吳宇曦與亞歷斯祖及左閘黃梓浩。68分鐘，卡雅前鋒比迪治犯規兩黃一紅被逐，多踢一人的東方迅即扳平，由馬高斯在70分鐘把握對方解圍不遠，在禁區頂挑起球窩利冷箭破網，連續兩場對卡雅都建功。不過，東方85分鐘因黃梓浩禁區內推跌對手再輸12碼，卡雅由盧比斯主射中鵠，尾段葉鴻輝救出單刀避免再失一球下，東方終負1：2。

主帥盧比度賽後表示，是役無VAR執法，「（罰12碼）這是球證的決定，我尊重球證的判決」。他又對在多踢一人時卻再失一球感失望，「我們曾有機會入多一球，但最後對方再度領先，有時足球就是這樣」。

葉鴻輝賽後解釋第一球提膝只是保護自己，「若這球是12碼，相信一年比賽有好多球都是12碼，球證主宰了比賽」。他承認這樣失12碼確影響隊友士氣，「尾段我們想贏所以壓上去，令後場有更多空位被打反擊，第2球球證又很快判12碼，反而我們在禁區內被對手攬跌又無表示。今場是有爭議，但無辦法，球證是比賽一部分」。

同組較早前賽事，日職勁旅廣島三箭作客1：0小勝澳職FC悉尼「雙殺」對方，4戰全勝續居首，兼提早兩輪鎖定小組首兩名出線16強，悉尼6分居次，東方與取得首勝的卡雅同得3分排3、4名，下輪亞冠2於本月28日續在主場惡鬥FC悉尼。

亞冠盃2｜東方明晚迎卡雅爭連勝 盧比度拒掉輕心專注當下 舊將史雲斯頓返港倒戈