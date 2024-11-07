友賽︱港足本月友賽24人決選　首召傑志19歲小將馬斐　前鋒米高落選 (11:45)

港足上月國際友賽作客0：1負列支敦士登及主場3：0贏柬埔寨隊，今日公布本月國際賽24人決選名單，主教練韋斯活首次徵召未列52人初選名單的前鋒馬斐。這名19歲小將上季獲傑志提升一隊，今季至今只曾在U22聯賽上陣2次，未在港超上陣，過去兩個月曾代表港足U20出戰U20亞洲盃外圍賽以及作客友賽廣西時梅開二度。

此外，決選續有5名中國聯賽外流兵入選，包括安永佳、陳晉一、茹子楠、孫銘謙及周緣德；不過徐宏傑及余煒廉等中甲兵，連同效力德國第5級聯賽球會曼海姆的入籍前鋒米高則落選。至於理文中場黃威傷癒重返大軍，34歲入籍後衛杜度繼續爭取首次為港足披甲。

港足將於下周一開操，有別此前多任主帥安排，韋斯活透過足總表示，今次除了賽前一日訓練，其餘操練都會閉門進行。而港足下周四晚上8時在香港大球場迎戰菲律賓隊，足總昨宣布球場內的紀念品店將會再次發售港足球迷版主場球衣，每人限購1件售完即止。

港足11月國際友賽24人決選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衛：周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖 (東方)、費蘭度、鐘樂安 (傑志)、杜度(理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)

中場：孫銘謙 (滄州雄獅)、林衍廷、吳宇曦、余在言 (東方)、顏卓彬、祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、黃威 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：馬斐、潘沛軒 (傑志)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)