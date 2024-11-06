歐聯｜哀「兵」陷內憂征國米　總監伊度離任亂軍心 (21:15)

國際米蘭vs.阿仙奴 now638台 明晨04：00直播

阿仙奴雖於歐聯前3輪未嘗一敗，本輪前以2勝1和得7分列第9位，但近3輪英超卻錄得1和2負，包括日前0：1不敵紐卡素，作客兩連敗後在聯賽榜跌至第5位。「廠兵」明晨轉戰歐聯惡鬥國際米蘭，料主力中堅威廉沙列巴及加比爾馬加希斯續合力鎮守中路。至於隊長的挪威國腳中場馬田奧迪加特據報亦將在本周復操，最快有望在下周一凌晨的聯賽作客車路士候命。

不過，擔任阿仙奴技術總監逾5年的伊度前晚卻突然宣布掛冠而去，他在聲明中表示：「在此感謝阿仙奴給予我回來並擔任要職的機會，我愛這裏所有人，尤其是阿迪達（阿仙奴主帥），我們如今已是很好的朋友。我認為現在是時候出去尋求挑戰，但阿仙奴永遠會在我心中，祝福球隊上下一切順利。」

這名昔日球員時代曾效力阿仙奴的巴西籍名宿，據報已同意出任希臘籍船王馬連拿基斯持有的控股公司管理層，掌管他旗下多支球隊，包括英超的諾定咸森林、希臘超的奧林比亞高斯、葡超的里奧艾維及一支不具名正在收購的歐洲球會。他在兵工廠任內買賣球員淨支出達5.7億鎊（約57.5億港元），隊史最貴前3位收購的迪格蘭賴斯、尼高拉斯比比及夏維斯皆在其任內發生，當中已離隊的比比表現未如人意，被球迷戲稱為歷來最大水貨；反觀另一鋒將夏維斯上季由車路士來投後表現上佳，累積上陣66場入21球及交出8次助攻，明晨料這名德國國腳中鋒將續掛帥爭取「數糊」。

至於主隊國米擺脫季初低潮後，各賽事近8場錄得7勝1和強勢，不但在意甲暫居次席，本輪歐聯前亦以2勝1和得7分暫列第7位，是役面對同分的阿仙奴，近兩仗俱有「士哥」的阿根廷國腳射手拿達路馬天尼斯勢將續擔起入球重責；而主教練施蒙尼恩沙基賽前亦證實中場大將查漢奴古，日前聯賽傷癒後備輕舒腳頭後，是役料可復任正選。雙方此前僅曾在2003／04年球季的歐聯分組賽兩度碰頭，最終同由作客一方取勝。

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