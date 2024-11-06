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籃球｜FIBA 3×3年終賽首落戶香港　月底維園開戰　外援星將查華斯誓領主隊爭佳績 (19:35)

首次於香港舉辦的國際籃聯（FIBA）3×3年終賽將由本月22至24日於維多利亞公園上演，賽會今午（6日）假銅鑼灣一酒店舉行記招。曾奪東京奧運金牌的拉脫維亞籍球星查華斯（Agnis Cavars）直言加盟Team Hong Kong是個新體驗，「可與他們分享自身經驗，這是我的首要目標，推動他們實現更高目標」。

早前FIBA3×3年終賽已宣布將於今年底首度在香港舉行，賽會今在記招上公布更多比賽詳情。今屆賽事將由本月22至24日在維園1號至3號足球場舉行，共有14隊競逐達180萬港元的總獎金及年度總冠軍頭銜，而16站FIBA 3×3世巡賽雖仍有沙特阿拉伯的新未來城站及中國的深圳站還未完賽，但其中11支球隊已累積足夠積分入圍，包括有「世一」塞爾維亞球隊烏布（Team Ub）、巴黎奧運奪金的荷蘭籍球星迪莊（Worthy de jong）領軍的阿姆斯特丹隊等；第12個入圍名額亦將由美國球員普林斯頓（Team Princeton）、中國杭州隊及拉脫維亞坎達瓦（Team Kandava Turiba）爭奪。

東道主的Team Hong Kong將在首個賽日出戰資格賽，與另外兩隊力爭分組賽資格。首屆奧運3×3男籃金牌成員、早前宣布加盟Team Hong Kong的查華斯活動後大曬廣東話，以「多謝」感謝傳媒出席記者會。現兼任球員和教練身分的他表示，想盡力幫助香港發展三人籃球，「我先嘗試了解他們的心態，雖港隊有非常優秀的球員，但他們需要設定很高目標，因為三人籃球在香港是一項新興運動，所以我想更努力地推動他們實現更高目標」。38歲的查華斯也坦言自己僅來自小國，亦曾參與5人籃球賽，但後來設定人生目標並且達到成功，「希望可與他們分享我的故事，給他們靈感，所以這是我的首要目標，讓他們相信自己」。

當被問到Team Hong Kong今次年終賽目標，來港訓練近兩個月的查華斯表明現時經常練習，並向大家展示時間表地笑言：「有相當多顏色，很多時候我們有兩次練習。」他又補充「隨着賽事臨近，我們開始培養更多技巧，正如一列行駛的火車，我認為己隊可打入前12名」。查華斯續指雖躋身至決賽的機會較低，但看到隊友願意學習、竭盡全力，「所以會盡力讓香港球迷快樂，其後也有一支來自蒙古的球隊，提前來港與我們一起訓練，這樣他們就可以向我們學習，我們也可以向他們學習」。

FIBA 3×3香港年終賽賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）表明邀請查華斯是因有一個10年計劃，「邀請一些頂級球員好像引入頂級賽事在香港舉行一樣，希望香港市民和運動員不只是在電視機或手機上見到他們，亦可親身體驗及接觸到」。由於今年4月舉辦的巴黎奧運資格賽門票已迅速售罄，黃耀建續表示期望這次賽事的入場人數能超過奧運資格賽，「希望嘉年華可帶動人流，令更多人認識三人籃球是什麼，讓他們由零開始愛上它，也希望球迷經過這次體驗更深愛這項運動」。

賽事門票將於即日起於快達票網站公開發售，首日門票（晚上7時半至9時半）由100元至380元；其餘兩個賽日則分為全日票及單一時段的門票，前者是由280元至680元，單一時段（分為兩個時段）由200元至480元，部分賽事也將在香港電台及電視直播。

除了刺激的賽事外，大會亦在同場舉行「3×3 Village」嘉年華，秉承「體娛結合」（Sportertainment）的理念，也將與長洲太平清醮攜手合作，將搶包山、飄色巡遊等傳統元素帶到維園，更推出賽事聯乘平安包，展現香港獨特的中西文化，也將設有匹克球「樂場玩」體驗及多個運動主題攤位，包括劍擊、五人棒球、乒乓球、擲斧運動、體適能挑戰等，並新增設Sport Truck，為不同年齡人士帶來更多精彩的場外體驗；中國香港跳繩總會攤位更將設有花式跳繩體驗、大繩跳繩挑戰，以及結合跳繩、街舞和翻騰的快閃Show。首個賽日的開放時間是在下午4時至晚上10時開放，其餘兩個賽日由中午12時至晚上10時開放，入場費全免。

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