明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞冠盃2｜理文下半場連失4球作客1：4反負曼谷聯　分組賽4戰皆敗提早兩輪出局 (21:54)

上季港超冠軍理文今晚（6日）在亞冠盃2的G組作客泰國勁旅曼谷聯，縱有前泰甲兵羅沙在上半場先開紀錄，但下半場連失4球，最終反負1：4。由於同組的越南球隊南定FC主場以3：2絕殺新加坡球隊淡濱尼流浪，令4輪皆負敬陪末席的理文提早兩輪出局。

理文今仗造訪泰國巴吞他尼府的法政體育場，正選陣容與上周六港超1：1打和傑志時有5個變動，改用35歲港足門將梁興傑把關，以及上季效力泰甲（T1）球隊烏泰他尼、今日34歲生日的瑞典籍中場夏馬特，兩名港將黃威及李毅凱亦復任正選，意外地收起愛沙尼亞國腳安尼亞，前場僅以艾華頓與曾效泰甲勁旅武里南聯的羅沙攻堅。

近14仗不敗居泰甲榜首的曼谷聯，今仗主場出擊在上半場控球率達61%及多達15次攻門，翼鋒艾迪20分鐘近門頭槌被梁興傑撲走。主隊及後連番遠射無功而還，而理文中場夏馬特遠射被接實後，34分鐘以日籍左閘立花稜也入替韓援守將金昊奎。戰至41分鐘，受壓的理文反客為主先開紀錄，重返泰國賽場的羅沙在反擊中禁區頂遠射，皮球省中隊友艾華頓後改變方向入網，助半場領先1：0。

理文下半場換入球隊首席射手安尼亞再加強攻力，56分鐘再有黃金機會，中場黃威在反擊傳予艾華頓半單刀射門，僅柱邊出界未能擴大比數，結果67分鐘被曼谷聯扳平，由薛高域接應地波傳中門前無人看管下撞射入網，這名曾代表荷蘭U21的庫拉索籍前鋒6分鐘後左路傳中助攻予後備入替的泰籍左閘札魯農簡後上抽射破網，加上78分鐘阿曼隊前鋒艾沙卡尼在反擊再入一球，以及薛高域在補時3分鐘埋齋，理文最終反負1：4，曼谷聯全場多達31次射門，賽後4戰10分不敗續居首；另一場南定在落後兩球下，下半場連入3球於主場3：2絕殺淡濱尼流浪後4戰8分，淡濱尼4分排第3，理文在G組4戰全敗提早兩輪出局，下仗亞冠2於本月27日作客越南對南定。

相關字詞﹕體育 編輯推介 港超 理文 曼谷聯 泰國 安尼亞 朱兆基 羅沙 薛高域

上 / 下一篇新聞