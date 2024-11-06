亞冠盃2｜理文下半場連失4球作客1：4反負曼谷聯　分組賽4戰皆敗提早兩輪出局 (21:54)

理文今仗造訪泰國巴吞他尼府的法政體育場，正選陣容與上周六港超1：1打和傑志時有5個變動，改用35歲港足門將梁興傑把關，以及上季效力泰甲（T1）球隊烏泰他尼、今日34歲生日的瑞典籍中場夏馬特，兩名港將黃威及李毅凱亦復任正選，意外地收起愛沙尼亞國腳安尼亞，前場僅以艾華頓與曾效泰甲勁旅武里南聯的羅沙攻堅。

近14仗不敗居泰甲榜首的曼谷聯，今仗主場出擊在上半場控球率達61%及多達15次攻門，翼鋒艾迪20分鐘近門頭槌被梁興傑撲走。主隊及後連番遠射無功而還，而理文中場夏馬特遠射被接實後，34分鐘以日籍左閘立花稜也入替韓援守將金昊奎。戰至41分鐘，受壓的理文反客為主先開紀錄，重返泰國賽場的羅沙在反擊中禁區頂遠射，皮球省中隊友艾華頓後改變方向入網，助半場領先1：0。

理文下半場換入球隊首席射手安尼亞再加強攻力，56分鐘再有黃金機會，中場黃威在反擊傳予艾華頓半單刀射門，僅柱邊出界未能擴大比數，結果67分鐘被曼谷聯扳平，由薛高域接應地波傳中門前無人看管下撞射入網，這名曾代表荷蘭U21的庫拉索籍前鋒6分鐘後左路傳中助攻予後備入替的泰籍左閘札魯農簡後上抽射破網，加上78分鐘阿曼隊前鋒艾沙卡尼在反擊再入一球，以及薛高域在補時3分鐘埋齋，理文最終反負1：4，曼谷聯全場多達31次射門，賽後4戰10分不敗續居首；另一場南定在落後兩球下，下半場連入3球於主場3：2絕殺淡濱尼流浪後4戰8分，淡濱尼4分排第3，理文在G組4戰全敗提早兩輪出局，下仗亞冠2於本月27日作客越南對南定。