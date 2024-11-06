歐聯｜準曼聯主帥艾摩廉領士砵亭大勝　終止曼城26場歐聯不敗 (16:32)

曼城今仗開賽4分鐘由菲爾科頓先開紀錄，但領隊哥迪奧拿首起用19歲中堅森遜普斯正選便付出代價，他在38分鐘便被基奧基尼斯力壓後挑射扳平。

士砵亭換邊後1分鐘由中場麥斯阿拿奧祖快射反超前，加上基奧基尼斯於49及80分鐘連入兩球12碼，完成帽子戲法，助這支葡超勁旅在全場控球率僅27%下大勝4：1。士砵亭賽後4戰10分續不敗排第2，曼城7分列第6。26歲瑞典國腳基奧基尼斯各賽事連續6場有入球，近兩仗狂轟7球，並以5球並列歐聯射手榜榜首，今仗表現完勝在69分鐘12碼宴客射高的曼城射手艾寧夏蘭特，盛傳已成曼聯下季羅致目標。

魯賓艾摩廉下周接掌曼聯前，在士砵亭最後一場主場領軍以大勝完美告別，賽後獲一眾球員拋起致敬。這名39歲葡籍少帥賽後稱，對新東家充滿信心，會致力提升球隊水平。曼聯將於下月16日英超作客曼城迎曼市打吡，屆時艾摩廉將再次與哥迪奧拿正面交鋒。

至於曼城則自2018年4月再次在各賽事三連敗，前兩仗為英格蘭聯賽盃16強及英超作客均以1：2分別不敵熱刺及般尼茅夫，並繼2016年10月作客巴塞隆拿吞4蛋後，近8年首次單場歐聯失4球。中場貝拿度施華承認球隊正處低谷，球員需要反思及迅速改善，「球隊現在看起來走往錯誤方向，我們必須搞清楚發生什麼事」。

歐聯經過4輪，利物浦4戰全勝高踞榜首，今仗下半場憑翼鋒路易斯迪亞斯首次連中三元及加普建功，主場4：0大勝利華古遜。「紅軍」領隊史洛執教16場取得14勝1和1負，屬球隊歷來新帥同期最佳成績；倒戈領軍的舊將沙比阿朗素表示，會將賽果帶來的痛苦與回到晏菲路球場獲愛戴的感覺分開。另外，皇家馬德里縱有雲尼斯奧斯祖利亞射入12碼，主場仍以1：3負AC米蘭，自2009年5月後再次在班拿貝球場兩連敗，連同上周西甲以0：4大敗予巴塞隆拿，近兩仗共失7球。