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亞冠盃2｜理文明晚作客曼谷聯　為續命非勝不可　司徒文俊稱會調整部署 (22:27)

在亞冠盃2的G組吞下三連敗的港超代表理文，明晚（6日）8時將在第4輪作客泰國球隊曼谷聯，為保出線希望非勝不可。教練團成員司徒文俊今出席賽前記招表示，經過兩周前首循環交手的經驗，球隊今仗將會調整戰術抗敵，認為球隊經過不斷磨合已漸入佳境。

曼谷聯vs.理文  港台電視32台  周三晚上20：00直播

理文兩周前在旺角大球場以0：1僅負曼谷聯，在G組尚未取得任何分數，分別落後第3名的新加坡球隊淡濱尼流浪4分，以及次名的越南球隊南定FC 5分，陷入出局邊緣。這次再鬥以7分居首的曼谷聯，司徒文俊預告部署跟主場之役稍變，「兩周前主場出擊時，我們踢法較倚重防守，這次來到泰國作客會有不同的策略。上次交鋒有助我們再次應付對手，我們也預期曼谷聯會派上最強陣容迎戰，會是艱苦的一仗」。他又確信球隊經過開季至今的多場比賽和操練磨合，「表現會一場比一場好，狀態也在不錯的水平」。

曼谷聯在各賽事錄得14場不敗，理文隊長顏樂楓認為對手近况佳，加上作客造訪泰國，今仗會以最少取得1分為目標。他承認過去3場亞冠2未能取分令球迷感到失望，「我們可以做的就是在未來一仗傾盡全力，希望球迷繼續支持，這會轉化成我們的動力」。明晚同時間另一仗，南定FC在主場迎戰淡濱尼。

此外，理文上周六在港超1：1賽和傑志後，會長李文恩證實新主帥將於本月底上任，為一名曾在香港工作及於泰國執教的年輕教練。曾於2020年8月至2022年7月擔任理文青訓學院總監的現任港足助教賀蘭特（Matt Holland），近日盛傳為李文恩所指的少帥人選。36歲威爾斯籍的賀蘭特，過去曾在泰國勁旅武里南聯擔任技術總監，另曾以主教練身分帶領農布阿皮查亞和泰港；他今年9月隨港足新帥韋斯活從阿富汗隊來投，相隔兩年再於香港工作，預計他在港足本月19日主場友賽毛里求斯隊後，便會重返理文履新。

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