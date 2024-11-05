歐聯｜曼聯準新帥艾摩廉挑戰哥迪奧拿　士砵亭強勢迎擊曼城 (19:54)

日前得悉艾摩廉即將成為曼聯主帥後，曼城主帥哥迪奧拿「先禮後兵」大方祝福對方，其後也提及他們兩年前已曾在歐聯賽事交手，雖然當時曼城兩回合計大勝5：0晉級，但哥帥則認為當時在艾摩廉調教下，「士砵亭給予曼城的壓力非常大，他們絕對不易應付」。哥帥之言或是客套之辭，但艾摩廉得以執教士砵亭4年即贏得兩次葡超冠軍，今季10場聯賽更錄得全勝，足證這名少帥非池中物。

艾摩廉好以3中堅陣式迎敵，與上周被「紅魔」革職的領隊坦夏格同樣重視高位逼搶，而他常用的3-4-2-1或3-4-3陣式中，負責拉開球場闊度的雙翼衛，兩名兼顧進攻、壓逼對方後場及承擔一定防守任務的的雙攻中，將可給予正箭頭更大支援，並在由守轉攻方面製造「人多打人少」進攻優勢。近兩季葡超43戰共轟45球，包括上輪聯賽上演「大四喜」的正箭頭基奧基尼斯，正是艾摩廉麾下的最大得益者。

提起艾摩廉即將離任時，基奧基尼斯承認「他的決定實在令人感到非常失落。我們都知道這是正常的事，但他的確是很優秀的教練。」至於基奧基尼斯的經理人也表示「因為艾摩廉，我才會建議基奧基尼斯加盟士砵亭。他知道應該怎樣贏下比賽，而且非常擅長幫助球員成長。」

比起開季至今未嘗一敗的士砵亭，作客的曼城近期不論戰績及氣勢皆明顯有所不及。雖然「藍月」的歐聯戰績與主隊一樣為2勝1和，惟曼城最近兩場本土賽事都敗陣，而且傷兵滿營，當中基爾獲加及尼敦阿基「都不是在最佳狀態下在聯賽披甲對般尼茅夫」，另外，兩名中堅魯賓戴亞斯及史東斯「需要再休息多一些時間」。不過哥帥賽前亦表示中場大將奇雲迪布尼的狀態正在恢復，將在合適時間讓他正選上陣，支援前線最具殺傷力的艾寧夏蘭特攻堅。

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