歐聯｜利華古遜征利物浦　主帥沙比阿朗素首倒戈　稱此役「美麗挑戰」 (20:49)

沙比阿朗素曾於2004至09年是利物浦中場主力，上陣210次入19球，助「紅軍」贏得4個冠軍，當中以2005年揚威歐聯為最高成就，之後先後轉會皇家馬德里和拜仁慕尼黑，於2017年掛靴，兩年在展開執教生涯，2022年入主利華古遜，上季帶領球隊破天荒榮膺德甲和德國盃「雙冠王」，又在歐霸獲得亞軍後，曾傳言將掌利物浦帥印，卻最終決定留在「藥廠」，而球隊今季也續有表現，各賽事15戰錄得9勝5和1負，包括在歐聯2勝1和得7分暫列第6，落後利物浦和榜首阿士東維拉兩分。

42歲的他說：「在晏菲路踢歐聯？沒有比這更好了。這仗對我是意義重大，那裏的氣氛將會是棒極了。利物浦是目前歐洲最好的球隊之一。這是巨大的挑戰，也是美麗的挑戰。」另外，德盃16強完成抽籤，藥廠將在下月初與主隊拜仁狹路相逢，而另一矚目之戰是德甲次席RB萊比錫主場對第3位的法蘭克福。

同日歐聯另一重頭戲是皇馬主場碰在意甲名列第7的AC米蘭，而主隊勢已養精蓄銳，理由是西班牙東南部洪災嚴重，故日前已取消西甲作客華倫西亞的比賽。

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