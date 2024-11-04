英超｜曼聯被車路士逼和　馬天尼斯「收山腳」襲彭馬捱轟　熱刺反勝維拉孫興慜被換怒氣冲冲 (19:04)

曼聯上周初解僱坦夏格，至上周五宣布士砵亭主帥魯賓艾摩廉將在下周一履新，意味球會名宿雲尼斯達萊，可繼上周中首率球隊在英格蘭聯賽盃16強大勝李斯特城後續督師3場，而主場迎戰車路士則是其英超首擊。14分鐘，車仔前鋒馬度基迎頂角球中柱令曼聯逃過一劫，「紅魔」鋒將拉舒福特其後於完半場前第一時間射「窩利」中楣角彈出。

下半場55分鐘，車仔攻擊手柏度尼圖左路射地波掠門而過，而其隊友門將羅拔山齊士則68分鐘禁區內撲跌紅魔前鋒海倫被判12碼，由隊長般奴費南迪斯操刀取得今季聯賽首球助球隊領先。74分鐘，曼聯中場卡斯米路頭槌解圍車仔角球攻勢不遠，被禁區邊的車仔中場摩西斯卡些度第一時間射入地波。隨着賽前獲選為10月曼聯最佳球員的翼鋒阿歷真度加拿祖在89分鐘「車身」射門越楣而出，車仔終逼和1：1完場。

「雲佬」說：「球員開賽後便『入局』，並展示了高昂戰意，這正是具質素的比賽元素和動力，繼續下去的話，曼聯的英超排名將會上揚。」至於近兩仗獨取3球的般奴則說：「我之前『食白果』，其他隊友入球亦不多，我需為此負責，已向坦夏格道歉。」這仗的另一焦點是曼聯守將利辛度馬天尼斯被車仔的主力高爾彭馬「剔」過後，故意腳撐向對方的膝蓋卻只領黃，車仔領隊馬利斯卡炮轟道：「馬天尼斯並非爭球，而是蓄意傷害對手。」曼聯名宿加利尼維利亦說：「我認為這應是紅牌。馬天尼斯走運了。」事實是馬天尼斯也曾在於9月曾雙腳飛剷水晶宮的日籍中場鎌田大地，卻亦只被黃牌警告。

同日上周中在英聯盃出局的阿士東維拉，雖憑摩根羅渣士先拔頭籌領前上半場，但在下半場49分鐘先藉復出的熱刺球星孫興慜助攻比蘭莊臣扳平，隊友蘇蘭基其後梅開二度，加上占士麥迪臣埋齋，作客以1：4反負，近5場英超錄得1勝3和1負下，以18分跌落第6，與第4位車仔及第5位阿仙奴同分，一起落後季初「奇兵」諾定咸森林1分和領前熱刺兩分。

此外，剛在倫敦奪得《英雄聯盟》（LoL）世界賽冠軍的韓國電競隊伍T1，包括榮膺賽事最有價值選手（MVP）的Faker （李相赫）亦有受邀入場觀看這場英超賽事，卻目睹同胞孫興慜在56分鐘被換出時感錯愕和面露不悅，甚至在後備席上仍怒氣冲冲及唸唸有詞。熱刺領隊普斯迪高路稱，換走孫興慜是害怕對方再度受傷，又強調未來比賽將會倚重對方。

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