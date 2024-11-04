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桌球｜奧蘇利雲成港人後首擊　國際錦標賽反勝國手賀國強闖32強 (23:11)

總獎金高達82.5萬鎊（約832萬港元）的國際桌球錦標賽今（4日）在南京續演，剛透過優才入境計劃成為香港居民的7屆世界冠軍奧蘇利雲，在正賽64強雖被東道主的國家隊好手賀國強在首局已轟出「破百」 ，但綽號「火箭」的他其後連贏4局下，終以局數6：2淘汰對手，躋身32強。

48歲的奧蘇利雲上周透過入境處的社交媒體，證實經優才入境計劃成為香港居民，而這次國際錦標賽則是他成為「港人」後的首項賽事。他曾在資格賽先輸一局下以局數6：3大勝女子「世一」的泰籍球手勒查露。「火箭」今在正賽64強，被對手賀國強打出一棒破百的127度下，同樣先輸一局，惟奧蘇利雲連取4局97：16、87：56、87：0、70：28，拉開至局數4：1，24歲的賀國強雖曾以67：59扳回一城，但無阻火箭再贏兩局69：16、102：0，終以局數6：2獲勝，32強對手是另一名24歲的國手龐俊旭。

至於「世一」的英籍名將特林普，在同日的64強以局數6：0擊敗英籍華裔球手林杉峰；國家隊的丁俊暉則以局數6：1力挫英籍球手奧當尼爾。

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