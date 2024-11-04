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F1｜韋斯塔本第17位起步後上奪冠　阿爾派車隊兩車手包辦亞季軍 (17:35)

世界一級方程式（F1）賽車巴西聖保羅站今晨（日）上演正賽，紅牛的韋斯塔本雖日前在排位賽受天雨關係，意外導致需排第17位起步，但衛冕世界冠軍的他，經過69圈後的雨戰下不斷追趕，終以逾19秒的優勢後上奪冠，亦是今季相隔10個賽站後再次贏得分站冠軍。

今屆聖保羅站排位賽已因天雨關係，需要延期舉行，而正賽今進行熱身圈時，雅士頓馬田的史度爾卻滑出賽道下率先退賽。排在第17位出發的荷蘭籍車手韋斯塔本，甫開賽僅用兩圈便殺上第10名，其後更在11圈後已上至第6，韋斯塔本終在雨戰中以19.477秒的優勢後上封王，亦是自今年6月西班牙站以來首場分站勝利。阿爾派車隊（Alpine）的奧干及加斯利則分別獲得亞、季軍，雙雙首次今季登上領獎台，車隊亦在車隊積分榜上以49分，從賽前的第9名躍升至第6名。

車手積分榜方面，韋斯塔本累積393分，拋開麥拿倫的諾利斯至62分，後者雖奪得本站排頭位出賽，但結果僅得第6，賽季餘下3站欲阻韋少達成四連霸，僅剩下數字上的可能性。韋少賽後形容自己的情緒好像坐過山車一樣，「從第17名開始，我知道這將是一場非常艱難的比賽，但我們做出正確的決定，最終贏得比賽簡直令人難以置信」。

值得一提的是，VCARB的日籍車手角田裕毅在正賽可列為排季席起步，寫下個人最佳成績，最終能以第7名完賽，與收穫第9名的隊友羅臣，為車隊取得分數；而哈斯的侯根保擬在重新進入賽道前，曾接受場邊職員的協助下，遭賽會發出象徵取消資格的黑旗。

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