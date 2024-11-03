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網球｜球員滿意配套服務　港網賽總監李娜冀場地硬件升級爭辦更高級別賽事 (21:05)

一連7日的WTA 250級保誠香港網球公開賽今（3日）於維園網球場落幕，女單及女雙項目先後決出冠軍，首次擔任賽事總監的42歲前國家隊名將李娜，在總結時透露參賽球員對今屆賽事的服務感到滿意，但比賽場地已有逾40年歷史，若香港欲申辦更高級別的網球賽事，硬件設施或需要改善。

曾在職業生涯奪兩項大滿貫錦標的李娜，認為今屆賽事把網球的元素做得不錯，「讓球迷可以非常近距離感受，例如有人從沒參與網球這項運動，但透過周邊環境或對網球感興趣」。對於今次並非以運動員身分參與其中，她認為能讓自己有更多機會與參賽球員聊天，「球員對比賽的照顧和服務感滿意，這些會讓他們不會感受任何壓力，反之感到很舒服」。

談到香港申辦更高級別網球賽事的條件，李娜認為比賽軟件非常完美，球迷表現得很熱情，比賽也在屬於市中心的銅鑼灣舉行，方便球員更近距離感受這座城市的文化，惟她坦言場地的硬件設施需要改善，「維園網球場已有大約40年歷史，好像過去的所有網球比賽都是在這裏舉辦。而香港作為國際化城市，硬件上我們有很大改進空間」。

當被問及作為運動員與賽事總監的感受，李娜笑言：「以後會覺得成為運動員是很簡單，因為運動員唯一需做的事就是走進球場，好好比賽，然後向球迷展現自己最好狀態。」但她最後補充若中國香港網球總會邀請，她自己也會願意再次擔任此職位，「之前是以家庭為主，現在我覺得可以稍微專注事業。在兼顧家庭的同時，可以做一些自己感興趣的事」。

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