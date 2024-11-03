NBA｜「飛人」卡達獲榮休戰衣　速龍隊史首人　會長：他教會了我們怎樣飛 (17:30)

卡達在1998年以NBA選秀首輪第5位加盟速龍，與現同為籃壇名宿的親表弟「T-Mac」麥基迪同隊，其後卡達率先在隊中上位成為領軍人物，並獲膺年度最佳新秀，翌季更率軍首次打入季後賽，其後連續3季躋身此行列，當中於2000／01年球季戰至次圈以場數3：4僅負由「戰神」艾佛遜領銜的費城76人的系列賽，更是該屆經典之一。此外，這名可擔任得分後衛或小前鋒的球星，曾在2000年入樽賽自創多項花式並力壓麥基迪等人封王；同年他又在悉尼奧運代表美國隊於決賽跳過對手法國隊的身高2.18米中鋒韋爾斯入樽再寫另一經典場面，並最終奪金而回。

2004年卡達離開速龍後輾轉效力多支球隊，直至2020年才退役，與現役的勒邦占士以22個球季並列史上在NBA效力最長時間紀錄。如今他獲母會舉行球衣榮休儀式，成為隊史首人，速龍會長在介紹對方出場時便形容對方「是他教會了我們怎樣飛！」而卡達亦感言道：「我在這裏與大家一起成長，很感激母會給予這榮譽，我在這裏的一切回憶都湧上心頭，我希望大家都有個美好晚上！」而速龍是役亦在主場以131：128撃退帝王，結束四連敗頹勢。

另外，聯盟今在中立場的墨西哥舉行常規賽，最終邁阿密熱火以118：98大勝華盛頓巫師，至於克里夫蘭騎士則作客以114：113險勝密爾沃基公鹿，開季7戰全勝續居東岸榜首。西岸方面，奧克拉荷馬雷霆作客以105：92挫洛杉磯快艇，開季6戰全勝；反觀猶他爵士則以103：129大敗予主場的丹佛金塊，開季6戰全敗。