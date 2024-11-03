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網球｜俄新星舒娜達港網賽輕取英國一姐寶達封后　年內5奪世巡賽錦標 (20:30)

WTA 250級保誠香港網球公開賽今（3日）於維園網球場舉行決賽日，女單頭號種子的20歲俄籍新星舒娜達，僅花1小時11分鐘便直落兩盤輕取次號種子的28歲英國一姐寶達稱后，前者近4次躋身WTA世巡賽決賽皆奪魁而回。

左手握拍的舒娜達，昨在4強以直落兩盤6：4、6：2挫衛冕的加拿大籍星將莉拉費蘭迪絲，賽前世界排名第14名的舒娜達今於決賽延續強勢，首盤甫開局便兩次打破寶達的發球局，領先局數5：0，其後雖被對手追回一局，但仍以6：1先拔頭籌。到第2盤，舒娜達再次控制形勢，寶達縱在該盤大幅度落後時，獲現場球迷為她打氣加油，但亦無阻舒娜達先後兩次破發下再贏一盤6：2取勝，首次來港比賽即順利奪冠，她完場後馬上衝到觀眾席，與在場支持自己的家人相擁親吻。

是役無論盤數及局分上同樣有一定距離，惟舒娜達賽後認為這仗是勢均力敵的比賽，「我對自己的表現很滿意，從比賽起到結束非常專注，沒有出現很多失誤，也打得很有侵略性」。取得今季第4座冠軍獎盃的她，被問及如何面對下季的挑戰時說：「即使未來會出現敗仗，我也會保持積極態度，加強心態和體力。」現已與來自同一國家的女將卡莎堅娜成為俄羅斯最頂尖的女將，舒娜達認為這或是與俄人有着堅強的性格有關，「我覺得我們都是戰士，永不放棄，這就是我們的比賽方式、生活方式」。

至於對手寶達，頒獎前曾接受現場主持訪問時向舒娜達笑稱「今日殺死了我，我下次一定會擊敗你」，賽後再次形容此戰是艱難的比賽，已盡全力付出一切，並讚揚舒娜達道：「她或將成為世界前12名，其表現每周愈趨穩定，已是一名全面的球手。」而世界排名也將升至第23名的寶達，又表示下賽季可能會更有動力繼續前進，這項比賽有助提醒自己水平的高低。

女雙決賽方面，3號種子的挪威／日籍組合艾姬莉／二宮真琴在決賽雖先贏一盤6：4下，被4號種子的日籍組合青山修子／穗積繪莉追回一盤4：6，後者於4強淘汰頭號種子的西班牙與日本籍組合畢絲卡及加藤未唯，但艾姬莉／二宮真琴在決勝盤落後局分7：9下連取4分，以11：9反勝，終激戰1小時44分鐘後以盤數2：1奪冠，其中二宮真琴上月初在WTA香港網球125國際賽亦曾打入女雙決賽，惟當時伙拍另一日籍球手日比野菜緒以盤數1：2不敵羅馬尼亞籍的妮古莉絲古／露絲，屈居亞軍。

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