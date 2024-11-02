港超︱理文打和傑志共罰11黃　班主李文恩證新帥月底上任　曾在港工作及教過泰國球隊 (21:35)

前季冠軍傑志近5仗4勝，今仗兩名前鋒韋頓及迪美路夫均因傷未列大軍，由祖連奴聯同明加索夫及馬查度掛帥；上季冠軍理文則以安尼亞、艾華頓與羅沙組成三叉戟攻堅。「藍鳥」甫開賽即有攻門中龍，祖連奴2分鐘的射門被門將陳嘉豪飛身撲出。11分鐘，傑志的港足中場陳俊樂因傷被換出，由潘沛軒入替。理文隨即反擊，安尼亞18分鐘接應艾華頓傳中第一時間起腳斜出。

戰至35分鐘，理文藉一次反擊先開紀錄，羅沙中路突破後傳予安尼亞在左路狂抽掛網，攻入今季第7球。艾華頓之後一次射門中柱未能擴大比數，結果傑志在補時1分鐘，馬查度後腳傳予入楔禁區的潘沛軒鏟射入網，取得今季第2球，完半場前助扳平1：1。

理文57分鐘換入李毅凱及顏樂楓，並在1分鐘後有黃金機會，艾華頓在右路突破傳中，羅沙在鐘樂安力逼下門前射高。之後傑志亦有祖連奴的頭槌被陳嘉豪擋走。83分鐘，艾華頓勁射被門將泰利撲出中楣。尾段出現兩次視像裁判（VAR）覆核，先是傑志主教練卡度素曾在場邊突然拍走理文守將周子謙手上的足球，引起雙方職球員群起爭論，最終卡度素被罰黃牌。而艾華頓補時爭球落地後曾踢腳對手，亦僅被罰黃牌，最終踢成1：1，雙方共有11面黃牌，賽事1632人入場。

傑志今季第4場失分後，7戰12分續排第5；理文7戰13分排第3。卡度素賽後承認當時比賽去到最後關頭是有點情緒，但不認為是紅牌，並接受黃牌判罰；周子謙賽後亦稱今仗比賽激烈，當時只是「嗌吓交」，最終雙方握手和好。卡度素認為兩隊都踢出場精彩比賽，各有踢出較佳的時段，因此各得1分是比較公平的結果，「今季是3循環，聯賽仍漫漫長路」；理文暫代主帥朱兆基不滿意賽果，稱球隊今仗表現值得獲勝。

此外，理文會長李文恩賽後透露，新主帥將會帶同一名合作多年副手於本月底上任，簽約1年半，要跟對方前東家商討後才能正式公布，「我比較欣賞他的能量，是比較年輕的教練，只是30多歲，今期興少帥嘛，我希望給多少少衝擊球員，希望更有活力，坦白說之前我覺得球隊是有些死氣沉沉，所以希望有新嘗試」。他補充曾面試多名人選，收到較出名的履歷，包括曾教過英超球隊，「但始終香港足球很難吸引大名又年輕的教練來，有些大名教練年紀偏大，所以最後無考慮到」。

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