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英超｜阿仙奴作客0：1不敵紐卡素　聯賽近3輪不勝 (23:15)

主力備受傷停困擾的阿仙奴，今晚（2日）在英超早場征戰紐卡素再吃一記悶棍，被對手憑中鋒阿歷山大伊沙克上半場早段一鎚定音，以0：1飲恨，聯賽近3戰只得1和2負，爭冠之旅響起警號；反觀「喜鵲」則終止聯賽5場不勝頹勢。

雖然阿仙奴中堅加比爾馬加希斯趕及今仗傷癒復出，但開賽12分鐘被主隊紐卡素由安東尼哥頓右路送出精準傳中，助阿歷山大伊沙克頭槌破關先下一城。落後的阿仙奴大舉反撲，惟上半場最具威脅的攻門僅得米基爾馬連奴於26分鐘把握角球混戰下抽射，皮球省中護空門的利維士賀爾後彈走。換邊後阿仙奴不乏攻門卻幾乎無一中目標，最「近磅」一球只得迪格蘭賴斯補時階段頭槌攻門斜出，最終兵工廠全失3分而回。

阿仙奴再次失分收場，在聯賽榜緊隨其後的阿士東維拉，明晚則將作客挑戰另一支倫敦勁旅熱刺。今季維拉各項賽事6次作客出戰，共錄5勝1和不敗佳績，但領隊艾馬利賽前則向對方大派高帽道：「對方（熱刺）是今場賽事的熱門，也是今季爭冠球隊熱門之一。不過我們正努力挑戰他們，希望之後我們可以經常站穩聯賽榜前6、7名位置。」至於主場出擊的熱刺，其進攻核心孫興慜已正式復操，惟主力後防大將雲迪尹因傷避戰，預計要到本月底方可復出。

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