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港超｜大埔東方榜首戰言和　同續不敗走勢 (18:30)

港超今日（2日）上演「超級星期六」兩場前列對碰，榜首的東方下午作客大埔運動場硬撼次席的大埔。兩軍在1462名球迷入場下，終上、下半場各入一球，以1：1握手言和，雙雙延續聯賽不敗走勢。

大埔此戰意外地收起司職中場的上季香港足球先生陳肇鈞，把翼鋒伊高沙托尼移入中路；20歲小將李樂謙則今季聯賽首擔正任左翼。東方今仗則有中場林衍廷及前鋒巴杜姆傷癒，重返大軍名單先列後備。

東方甫開賽反客為主，5分鐘中堅高素巴耶夫接應中場余在言角球頭槌攻門，皮球越過白界前被大埔後衛馬高斯山度士及時救駕，東方守將丹尼爾衝前補射，再被謝家榮救出。然而東方9分鐘仍由射手巴科爾接應馬高斯傳中，快一步入楔頂入領先。大埔之後站穩陣腳，利用死球等攻勢反撲。東方則有18歲翼鋒吳宇曦37分鐘的一次單刀機會被謝家榮沒收，錯失拉開比數機會下，半場以1球領先。

大埔下半場隨即換入陳肇鈞和翼鋒尼高拉斯，嘗試加強攻力；終僅用11分鐘立竿見影，伊高沙托尼在56分鐘左路傳中，馬卡雷拿接應頭槌破網扳平。東方75分鐘換入林衍廷和巴杜姆「搏槌」；78分鐘有同後備入替費利蒲薩接應巴科爾傳中，禁區頂起腳僅斜出。大埔補時階段有隊長中堅加比爾犯規阻止對手快攻，領兩黃一紅被逐，但未影響1：1的最終比數。東方賽後7戰17分續居首，領先少踢一仗的大埔3分。

兩軍主帥對和局同表示收貨。大埔主教練李志堅形容現仍處季初，「贏不會太過高興，輸也不是天塌下來」；「堅sir」提到球隊陣容深度不及對手，已把人腳盡用，這仗可用作檢討下半季部署，「對手入替的是有能力的前鋒，我們換出來的是另一回事」。他又解釋把陳肇鈞收起的原因，「對於我熟悉的球員，知道他們什麼時候能發揮多點。前面可調動的就是如此，換來換去都是那幾個」。

東方主教練盧比度說，雖然未能全取3分，但對麾下在場上貫徹球隊比賽風格感到滿意，「除了下半場有15至20分鐘失去主導權，被大埔攻入一球；我們其餘時間都是主導形勢，很高興看到此戰的局面」。東方目前以不敗之態居首，惟盧比度強調球隊「總有一天會輸波」，並認為傑志、大埔和理文將是今季爭標主要對手，「傑志比較強，會是頭號敵人」。東方下周四晚8時將轉戰亞冠盃2 E組第4輪，在旺角大球場迎戰菲律賓卡雅。

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