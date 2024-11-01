英超︱艾摩廉落實成曼聯新帥　本月11日履新　24日「地標」領軍征葉士域治 (21:18)

曼聯本周初解僱荷蘭籍前帥坦夏格後，執教宿列葡超榜首球隊士砵亭的魯賓艾摩廉即成繼任大熱門，最終於今晚落實入主「紅魔」，但因工作簽證需時，故要至本月11日才可履新。曼聯在聲明中形容艾摩廉「是歐洲球壇其一個最令人興奮和評價最高的年輕教練」，以及「作為球員和教練，他都獲得了很高的榮譽，其中包括帶領士砵亭兩度揚威葡超，其中第一次更是該球會19年來的首個冠軍」。

艾摩廉較早前表示，將在士砵亭明晨葡超主場迎戰艾馬多拉後清晰交代去向，故以目前情况而言，他將續可在下周中歐聯主場對曼城，以及再之後的葡超作客布拉加督師。此外，他近日被問及喜歡英超什麼時，只微笑着說「一切」。

至於日前「地標」領軍曼聯在英格蘭聯賽盃16強大勝李斯特城的看守領隊雲尼斯達萊，將仍會仍是球隊未來3場主場比賽的主帥，這些比賽依次是下周一凌晨英超對車路士、下周中歐霸對PAOK及其後英超對李斯特城。

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