港超｜前列對碰照耀「超級星期六」　大埔東方演榜首戰　傑志理文爭升前三 (21:52)

兩軍聯賽同未嘗敗績，東方目前6戰16分領先少踢一仗的大埔3分居首。而大埔在上月13日的賽馬會菁英盃A組首戰曾以2：1力克東方，並於過去5次對壘錄得4勝1和不敗佔優。

「綠戰士」今季已在大埔運動場擊退強敵傑志和理文，今仗全取3分即可進佔榜首；主帥李志堅認為主場固然有優勢，但仍料今仗過程艱辛，「東方今季加入2、3名具港超履歷的外援前中後三線很平均。巴科爾腳風順，馬高斯擅遠射，以及丹尼爾參與角球進攻，這些都是對手在進攻方面的威脅」。

大埔上周在高級組銀牌8強輪換部分主力下，以1：3負傑志出局。儘管被破今季各賽事的不敗身，李志堅認為輸波是任何球隊的必經課題，勸外界毋須刻意放大，「整季很多比賽要爭，懂足球的話，會衡量自己究竟咩料。贏到當然贏，但要計算能否負荷所有賽事。常說要給不同球員機會，我們並非空談」。大埔此戰有中場馮冠鳴因傷缺陣。

東方主教練盧比度賽前淡看此戰重要性，指只是漫長賽季的其中一役，「球迷見我們在榜首、表現出色，會覺得我們有力爭標，但漫漫長路還有很多事會發生。我們需要持之以恆，每一仗交出好表現，這樣好成績自然手到拿來」。盧比度透露，陣中港足中場林衍廷和西班牙籍鋒將巴杜姆已傷癒，今仗可候命。

同日另一仗，前屆冠軍傑志在旺角場迎戰上屆盟主理文，兩軍同力爭全取3分壓過今周輪空的「升班馬」九龍城升上第3位。「藍鳥」目前聯賽6戰轟入21球，兩名射手迪美路夫和韋頓各佔5球，與理文翼鋒艾華頓及九龍城前鋒卡朗並列射手榜首席。而理文上月初改由助教朱兆基暫代領軍後，在本地各賽事錄得三連勝。

港超今輪賽程

日期 時間 對賽（前者主場） 地點 票價

2/11（六） 15：00 大埔vs.東方 大埔運動場 $80／40

18：00 傑志vs.理文* 旺角大球場 $120／50

3/11（日） 15：00 標準流浪vs.冠忠南區 青衣運動場 $80／40

16：30 港會vs.均業北區 港會足球場 $80／40

*港台電視32台直播

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