游泳｜何詩蓓世盃新加坡站200自封后　橫掃3站金牌戴王冠 (19:49)

何詩蓓昨在27歲生日進帳一面50自銅牌；今早轉戰200自初賽游出1分58.48秒，總成績第5名晉級決賽；另報名參與100米蛙泳初賽但未亮相。擁有女子200自短池世界紀錄的她，在晚上舉行的決賽首25米排第4，但其後逐漸發力，並在75米進佔首位；她之後面對國家隊的楊浚瑄緊追，但最終保持領先，以0.27秒優勢力壓對方奪金。

此外，15歲小將文薈喬在女子100蛙初賽以1分07.31秒、第8名晉級，終在決賽以1分07.25秒取第8；她在初賽及決賽的時間，同刷新個人保持的16歲以下港青紀錄。國家隊的唐錢婷以1分03.10秒封后，並全取3站冠軍收穫王冠。

新加坡站明日煞科，何詩蓓早上10時50分將出戰100自初賽，若晉級將於同晚7時38分游決賽。目前游泳世盃女子總排名第3的何詩蓓，誓搶分力保前三完成。

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