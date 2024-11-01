網球｜國手袁悅港賽挫基蓮　明4強碰寶達　稱已買張國榮張學友CD (18:18)

二人賽前曾在兩年前美國得克薩斯州舉行的ITF職業巡迴賽交手，當時袁悅以盤數2：1反勝。世界排名第45位的袁悅昨仗甫開賽已控制戰局，包括領先至局數4：2時連續開出3記發球直接得分（Ace）下奪取多一局，整局亦成功挽救4次破發分及1次破發，先贏一盤6：3。雙方次盤雖初段打得緊湊，但錄得3個Ace球的袁悅先後兩次破發下，再次壓制曾在2020年贏得澳洲網球公開賽、世界排名第88位的基蓮，終同樣以6：3勝出，亦繼兩年前再次擊敗對手。袁悅明午將在4強硬碰以直落兩盤6：4、6：0淘汰俄籍球手薩簡露娃（Anastasia Zakharova）的英籍名將寶達。

作為國家隊獨苗的袁悅賽後坦言對手基蓮的底線球比較有侵略性，「所以試着跟上她，我也會打得更加侵略性令她多跑一些，所以我覺得自己以落點為主的發球及移動上都有不錯表現」。袁悅續認為基蓮或出現腳傷，導致其移動速度並非過去那樣。此外，袁悅完賽後曾接受現場主持訪問時以廣東話向在場球迷講出「多謝大家」，她提及此事件笑言：「說實話我也不知道說得是否很標準，但是我經常會聆聽粵語歌，前兩天也購買張學友和張國榮的CD光碟。」